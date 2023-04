Wilnsdorf: Einstimmiges Votum und viel Lob für Jugend-Ideen

Wilnsdorf. Bürgermeister Hannes Gieseler zollt den Jugendlichen Respekt: Sie haben nicht nur an sich gedacht, sondern an alle Bürgerinnen und Bürger.

Für die jungen Teilnehmer des Wilnsdorfer Projekts „Jugend entscheidet“ gab es bei der letzten Ratssitzung viel Applaus und Lobreden. Aber das Wichtigste: Es gab grünes Licht für drei Ideen, die den jungen Menschen am Herzen liegen.

Im vergangenen September waren alle Jugendlichen aus der Gemeinde aufgerufen, die Zukunft Wilnsdorfs aktiv mitzugestalten. 30 junge Menschen waren der Einladung zu „Icecream und Ideen“ gefolgt und hatten mit Hilfe einiger Ratsmitglieder und der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung zunächst acht Ideen ausgearbeitet, die Wilnsdorf aus Sicht der Jugendlichen besser machen würden.

Drei dieser Ideen präsentierten einige der Teilnehmer im März dem Gemeinderat, akkurat in Form eines Beschlussvorschlages. Nur wenige Minuten nach der Begründung des Vorschlags und vielen warmen Worten waren alle drei vorgebrachten Ideen beschlossene Sache. Keine Überraschung für Bürgermeister Hannes Gieseler: „Ihr habt unglaublich viel Arbeit und Vorbereitung in die Anträge gesteckt. Weil ihr mit euren Ideen nicht nur an euch gedacht habt, sondern an alle Bürgerinnen und Bürger, und darüber hinaus sogar die Kosten immer im Blick hattet, ist das Abstimmungsergebnis vollkommen berechtigt“.

Aufforstung, Müllvermeidung, Verkehrssicherheit

Die einstimmig beschlossenen Anträge hatten die Themen Aufforstung, Müllbeseitigung und Verkehrssicherheit: Es sollen kleine Mischwälder auf Flächen gepflanzt werden, welche die Gemeinde Wilnsdorf zur Verfügung stellt. Um die finanziellen Mittel kümmert sich der gemeinnützige Verein „citizens forest“ mit einer Crowdfunding-Aktion. Selbst organisierte Müllsammelaktionen soll die Gemeinde Wilnsdorf mit Verpflegungsgeld und leichten Zugang zu benötigtem Material unterstützen. Zusätzlich sollen an ausgewählten Mülleimern Pfandsammelbehälter angebracht werden, damit Pfandflaschen nicht im Müll verschwinden, sondern leichter fürs Recycling eingesammelt werden können. Konkret sollen sicherere Verkehrszonen an der Buswende in Wilgersdorf und in Mittelwilden im Bereich der FeG entstehen.

Die Gemeinde leitet jetzt die nächsten Schritte ein, um die Ideen der Jugendlichen umzusetzen. Neben internen Absprachen mit den Fachdiensten sind das unter anderem die Kontaktaufnahme zum Kreis Siegen-Wittgenstein und zum Verein „citizens forest“.

