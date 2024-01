Wilnsdorf: Erst „Tacheles“ geredet, dann wirds handgreiflich

Oberdielfen Der eine schaufelt dem anderen Schnee auf den Gehweg. Dann eskaliert es. Von einem skurrilen Streit in Wilnsdorf gibt es zwei Versionen.

Zwei Nachbarn sind in Oberdielfen am Donnerstagvormittag, 18. Januar, beim Schneeräumen in Streit geraten. Zu dem Hergang gibt es widersprüchliche Angaben der Beteiligten, räumt die Polizei ein.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Ein 66-jähriger Mann gab bei Eintreffen der Beamten zu Protokoll, dass sein 51-jähriger Nachbar absichtlich Schnee vom Gehweg auf seinen Weg gefegt habe. Er habe den Nachbar zur Rede stellen und mit ihm „Tacheles“ sprechen wollen. Der 51-Jährige habe ihn zunächst mit dem Stiel des Schneebesens weggedrückt, sodass der 66-Jährige zu Fall gekommen sei. Anschließend eskalierte der Streit weiter und der Jüngere habe dann mit dem Besen zugeschlagen. Dabei sei der 66-Jährige leicht verletzt worden.

Schneeschaufel aus der Hand gerissen und weggeworfen

Der 51-Jährige indes stellte den Sachverhalt etwas anders dar. Man sei zunächst verbal in Streit geraten. Der Ältere sei dann beim Zurückgehen gefallen. Anschließend habe der 66-Jährige ihn mit der Schneeschaufel wegdrücken wollen. Er habe dem Älteren daraufhin die Schneeschaufel aus der Hand gerissen und weggeworfen. Anschließend sei er wieder auf sein Grundstück gegangen. Die Beamten nahmen den Sachverhalt auf. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland