Wilnsdorf: Fahrbahnen können jetzt erneuert werden

Wilnsdorf. Auch Straßensanierungen werden aus dem Corona-Konjunkturpaket bezahlt. Die Gemeinde Wilnsdorf hat schnell zugegriffen.

Die Gemeinde Wilnsdorf hat erfolgreich Fördermittel aus dem NRW-Investitionspaket für Kommunen eingeworben, das die Folgen der Corona-Krise abmildern soll. Zuschüsse gibt es aus dem Sonderprogramm zur Stärkung von Erhaltungsinvestitionen in kommunale Verkehrsinfrastruktur.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Durch unser schnelles Handeln haben wir uns wichtige Finanzmittel für den Erhalt und die Ertüchtigung unserer kommunalen Infrastruktur gesichert“, sagt Bürgermeisterin Christa Schuppler. Wie Baufachbereichsleiter Martin Klöckner, zugleich technischer Betriebsleiter der Gemeindewerke, ausführt, wird der Zuschuss in Höhe von voraussichtlich 82.500 Euro in die nächsten Fahrbahndeckensanierungen fließen können.

Auftragsvolumen: etwa 200.000 Euro

Um Straßen zu erhalten, schnürt die Gemeinde Wilnsdorf jedes Jahr ein bis zwei Maßnahmenpakete zur Straßendeckensanierung. Dabei werden mehrere flächig sanierungsbedürftige Straßenabschnitte zu einem Auftrag zusammengefasst, der gegenüber Einzelmaßnahmen ein wirtschaftlicheres Ausschreibungsergebnis erwarten lässt.

Geld nach Straßenlänge Der Zuschuss des Landes bemisst sich nach der Länge des Verkehrsnetzes in der Gemeinde Wilnsdorf. So versucht die Bezirksregierung, das Fördervolumen von insgesamt 11 Millionen Euro gleichmäßig im Regierungsbezirk zu verteilen.

In diesem Jahr hat die Verwaltung zwei Maßnahmenbündel gebildet. Das erste Paket wird schon umgesetzt, in ihm sind zwei Flammersbacher Straßen enthalten, in denen im Zuge der Straßendeckensanierung auch Wasserleitungen erneuert werden. Für das zweite Maßnahmenpaket mit einem Auftragsvolumen in Höhe von rund 200.000 Euro rechnet die Gemeinde Wilnsdorf nun mit einem Zuschuss in Höhe der besagten rund 82.500 Euro.

„Unmittelbar nach Veröffentlichung des Förderaufrufes haben wir den Antrag gestellt“, berichtet Martin Klöckner. Christa Schuppler ergänzt: „Wir haben zwar aktuell noch keinen förmlichen Bewilligungsbescheid, aber uns wurde schon der vorzeitige Maßnahmenbeginn genehmigt. So können wir die Arbeiten auch zeitnah bei geeigneter Witterung umsetzen, das passt perfekt.“

Baubeginn in diesem Monat

Mit dem vom Bauausschuss beschlossenen Maßnahmenpaket wurde eine Gesamtsanierungsfläche von rund 5700 Quadratmetern beauftragt. Im Einzelnen sind Abschnitte in vier Straßen mit einer Gesamtlänge von etwa 1,2 Kilometern enthalten:

Am Marienhain in Obersdorf,

Nassauer Straße in Rudersdorf,

Frühlingswiese in Wilden,

Im Strüthchen in Wilden.

Die Bauarbeiten sollen im September beginnen. Nach dem Abfräsen der schadhaften Deckschicht werden punktuell Bordsteine und Rinnenanlagen repariert. Zum Abschluss folgt der Einbau der neuen Asphaltdeckschichten mit einem großen Fertiger. In drei der vier Straßen (Ausnahme: Frühlingswiese, Wilden) werden die Gemeindewerke auch alte, bruchgefährdete Wasserleitungen ersetzen. Über die konkrete Umsetzung der Baumaßnahmen und die Verkehrsregelungen werden die betroffenen Anlieger frühzeitig informiert.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.