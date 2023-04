Wilnsdorf: Gasleitung wird durch Baggerschaufel beschädigt

Mit einem Bagger wurde in der Rudersdorfer Straße eine Gasleitung beschädigt.

Wilnsdorf. Die Feuerwehr in Wilnsdorf musste am Dienstagvormittag zu einem „ABC-Alarm“ ausrücken. Eine Gasleitung wurde bei Bauarbeiten beschädigt.

Laut zischend strömte am Dienstagvormittag Gas aus einer Gasleitung, die ein Bagger in der Rudersdorfer Straße zerstört hatte. Unverzüglich brachten sich die Bauarbeiter in Sicherheit und alarmierten die Feuerwehr. Die Kreisleitstelle löste „ABC-Alarm“ für die Einsatzkräfte aus Wilnsdorf und Wilgersdorf aus.

Nach Eintreffen sperrten die Einsatzkräfte erst einmal die Rudersdorfer Straße im Bereich der Gefahrenstelle ab und warteten auf den zuständigen Netzbetreiber. Dieser traf dann auch schnell ein und sperrte die Gaszufuhr. Schnell war die Leckage behoben, ein neues Stück Gasleitung eingesetzt und somit die Gefahr gebannt. Die Feuerwehr hob die Straßensperre auf und die Baggerarbeiten konnten weiter gehen.

