Wilnsdorf: Goldschmuck für 100.000 Euro aus Auto gestohlen

Obersdorf. Eine Schmuckverkäuferin stellt in Siegen Goldschmuck aus. Sie übernachtet in Wilnsdorf und am nächsten Morgen ist der Kofferraum aufgebrochen.

Goldschmuck im Wert von mehr als 100.000 Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag, 25. Juli, aus dem Kofferraum eines Pkw in Wilnsdorf gestohlen. Das meldete am Dienstag die Polizei.

Eine 55-jährige Schmuckverkäuferin war Freitagabend, nachdem sie in Siegen ihren Goldschmuck ausgestellt und verkauft hatte, in einer Pension in Wilnsdorf-Obersdorf abgestiegen. Am Samstag wollte sie wieder nach Siegen fahren, um ihre Ware wieder in einem Laden in der Fludersbach anzubieten.

Diebe brechen in Wilnsdorf-Obersdorf geparkten BMW auf

Als die Frau am Morgen gegen 8.15 Uhr zu ihrem weißen, an der Rödgener Straße geparkten BMW kam, stellte sie fest, dass Unbekannte den Kofferraum aufgebrochen und den Goldschmuck entwendet hatten. Hinweise bitte an die Polizei in Siegen, 0271/7099-0.

