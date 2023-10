Wilnsdorf: Hauptschule bekommt einen coolen Schulhof

Rudersdorf. Die Rudersdorfer Hauptschüler werden sich nach den Ferien wundern: kein Asphalt mehr, Bäume, ein Open-Air-Klassenzimmer, ein Obstgarten...

Wenige Minuten reichen aus, um zu merken, wie stark sich die Hitze bei gutem Wetter in der kleinen Gebäudesenke auf dem Schulhof der Hauptschule staut. Einzelne Bäume und Sträucher kommen gegen die hohen trockenen Temperaturen auf der großen Asphaltfläche nicht an. Ein Punkt, aber nicht der einzige, warum jetzt die Bagger den Hitzekessel in eine Pausenoase verwandeln.

Der neue Schulhof wird ein schattiges, klimafreundliches Plätzchen mit neuen Unterrichtsperspektiven. Bäume werden gepflanzt, der Betonboden wird aufgerissen und es entstehen ein paar Highlights in den nächsten zwei Wochen, wie eine Kräuterschnecke und ein Obstgarten.

Geschenkt: Alle Kosten trägt das Landesamt für Natur und Umwelt

Nach einer erfolgreichen Bewerbung der Gemeinde Wilnsdorf für das Programm „Coole Schulhöfe für Nordrhein-Westfalen“, werden die Baukosten von rund 200.000 Euro zu 100 Prozent von dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW übernommen. Die Planung des Projekts fand in enger Abstimmung mit der Schule statt. „Ohne diese Förderungen wären solche Wunschprojekte nicht möglich. Ich freue mich sehr, weil wir damit nicht nur der Umwelt etwas Gutes tun können, sondern auch den Schülerinnen und Schülern, mit Kräutergarten, Obstbäumen und einem Klassenzimmer unter freiem Himmel“, so Bürgermeister Hannes Gieseler.

Vorsorge gegen heiße Zeiten

Und mittendrin lauter Bäume, sorgfältig ausgewählt aufgrund ihrer hohen Klimaresistenz – die „Klimabäume“ sind besonders hitze- und trockenheitsresistent. Schulleiterin Petra Hein freut sich: „Es wird insgesamt kühler auf dem Schulhof und auch in den Klassenräumen zum Hof hin. Teilweise müssen wir Klassen verlegen, weil es in den Räumen zu heiß wird. Wenn es jetzt trotzdem zu schlimm werden sollte, können wir ja immer noch nach draußen umziehen“. Für dieses Highlight weicht der kaputte Basketballkorb auf dem oberen Teil des Pausenplatzes: Ein Open-Air-Klassenzimmer mit integrierten Sitzmöglichkeiten und ausreichend Schatten.

Kräuter und Gemüse für die Schulküche

Neue Perspektiven ermöglichen auch die neuen Gartenelemente. Die Küche der Ganztagsschule wird zukünftig nämlich teilweise mit selbst angebauten Zutaten versorgt. Dafür hält eine Kräuterspirale, neue Hochbeete und Obstbäume her. Die Pflege und das Heranziehen neuer Pflanzen bringt den Schülerinnen und Schülern zusätzlich ein immer besseres Verständnis für Nahrungsmittel und den Umgang mit unserer Natur. Dabei werden sie vom Lehrpersonal begleitet und in AGs angeleitet.

Realschule in Niederdielfen soll folgen

Auch der Kiesbelag auf dem oberen Plateau und um die Pflanzen herum trägt zur Klimafreundlichkeit bei. Durch die Wasserdurchlässigkeit bekommen die neuen Bäume genug Wasser und die Verdunstung wird angeregt, was in Kombination mit den schattigen Blätterdächern für angenehme Temperaturen sorgt.

Kurz nach den Herbstferien soll der neue Pausenhof der Hauptschule fertiggestellt werden. Falls sich für die Gemeinde erneut die Möglichkeit einer solchen Förderung ergeben sollte, wird der Schulhof der Realschule in Niederdielfen als nächstes umgestaltet.

Foto: Gemeinde Wilnsdorf

