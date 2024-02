Wilnsdorf: Immer öfter schlagen Bagger Lecks in Gasleitungen

Niederdielfen Schild daran ist mangelnde Arbeitsvorbereitung bei den Baufirmen, sagt Feuerwehrchef Christian Rogalski. Auch die Feuerwehr leidet unter dem Cyber-Angriff.

Auf hohem Niveau bleiben die Einsätze der Wilnsdorfer Feuerwehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes. Allein Verkehrsunfälle auf Landstraßen und Autobahn führten zu 30 Einsätzen, berichtete Christian Rogalski, Leiter der Feuerwehr Wilnsdorf, jetzt auf der Jahresdienstbesprechung. Auf die Autobahn rückte die Feuerwehr 19 Mal aus. Auch vermehrt haben sich Einsätze zu von Baggern beschädigten Gasleitungen ergeben. „Leider sind diese Einsätze auf mangelnde Arbeitsvorbereitung der Bauausführenden Betriebe zurückzuführen“, sagte der Leiter der Feuerwehr.

Zu Ölspuren wurde die Feuerwehr 19 Mal gerufen. Auch erfolgte ein Anstieg der Auslösung von Brandmeldeanlagen in Firmen, jedoch kein einziger Alarm von Heimrauchmeldern. Insgesamt gab es für die Feuerwehren 230 Einsätze im Jahr 2023.: 57 Mal zu Feuern oder ausgelösten Brandmeldeanlagen, 95 Mal zu technischen Hilfeleistungen, 33 Mal zur Unterstützung des Rettungsdienstes, 39 Mal zu ABC-Einsätzen und Ölspuren. Dazu kamen neun „Sonderlagen“ wie Brückensprengungen und die Besetzung der Feuerwehrgerätehäuser bei Unwettern.

Rüdiger Keiner wird von Christian Rogalski für 50 Jahre aktiven Dienst geehrt. Foto: Jürgen Schade

Christian Rogalski hatte in die Adolf-Saenger-Halle nach Niederdielfen eingeladen. Besonders begrüßte er Kreisbrandmeister Bernd Schneider, Vertreter politischer Parteien, die ehemaligen stellvertretenden Leiter der Feuerwehren Herbert Becker und Rüdiger Schneider sowie den früheren Kreisbrandmeister Gerhard Müller. „Ich bin in Vertretung von Bürgermeister Hannes Gieseler hier, der krank im Bett liegt, und ich bekam schon das Motto genannt: Fasse dich kurz in deiner Rede“, sagte Beigeordneter Johannes Schneider. Er dankte allen Einsatzkräften, die sich zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich bereitstellen, auch um Sachwerte zu schützen.

Jetzt werden wieder Aktenordner gewälzt

„Es war ein ereignisreiches Jahr für die elf Feuerwehreinheiten in der Gemeinde, angefangen von der Verabschiedung des stellvertretenden Leiters der Feuerwehr Rüdiger Schneider, der nach 18 Jahren Amtszeit das Amt in jüngere Hände übergab, und der Ernennung von Jonathan Maag zum Gemeindebrandinspektor und stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Wilnsdorf“, sagte Christian Rogalski. „Eine ganz neue Herausforderung für die Feuerwehr war, wieder einige Dinge analog zu erledigen, denn nach dem Cyberangriff auf die öffentlichen Verwaltungen konnten alltägliche Vorgänge und Hilfsmittel von heute auf morgen nicht mehr genutzt werden.“ Betroffen war auch die Feuerwehrverwaltung und teilweise auch die Einsatzbearbeitung. Alte Aktenordner mussten gewälzt werden, „Wie war das nochmal“, sei manches Mal gefragt worden.

Wohl dem, der vieles ausgedruckt und abgeheftet hatte. Christian Rogalski, Leiter der Feuerwehr

Ehrungen Für 10 Jahre: Phil Radicke, Christian Schmidt, Fynn Noah Syndikus, Luka Jakobs, Gideon Baldur Fengler, Nina Aleksandra Müller und Florian Braun. Für 25 Jahre: Sven Wunderlich, Timo Büdenbender, Benedikt Kring, Daniel Braach und Fabian Hartmann. Für 35 Jahre: Lars Zimmermann, Patrick Neuser, Frank Fischer, Markus Birkner, Thomas Velten, Sascha Radicke, Markus Bandoss und Phillip Grützmann. Für 40 Jahre: Ralf Schindler, Jochen Danzenbächer, Dieter Konrad, Oliver Kettner, Matthias Wagener, Olaf Kreuz, Matthias Graf und Thorsten Stein. Für 50 Jahre: Rüdiger Keiner, Volker Kreutz und Dieter Wunderlich. Für 60 Jahre: Werner Daub, Bernd Nies, Gerhard Müller und Horst Elmar Schäfer. Für 75-jährige Mitgliedschaft Wilhelm Görg.

„Wohl dem, der vieles ausgedruckt und abgeheftet hatte“, sagte Rogalski. Dies hatte er dann auch selbst getan und konnte so seinen Jahresbericht vorlesen. Zum Jahreswechsel konnte die neue Brandschutzkleidung übernommen werden, die ihre Bewährungsprobe im Februar bei einem Dachstuhlbrand in Wilgersdorf hatte. Einer Bewohnerin konnten die Einsatzkräfte nicht mehr helfen, sie verstarb in den Trümmern. Die Feuerwehren wurden zwar im vergangenen Jahr wieder zu einigen Brandeinsätzen alarmiert, fast ausschließlich zu kleineren Bränden. Bedingt durch die extremen Wetterverhältnisse wurde die Feuerwehr immer wieder mal zu umgestürzten Bäumen gerufen, mit Abstand das häufigste Alarmstichwort auf den digitalen Meldern. Auch Wasserschäden wurden vermehrt verbucht.

Gerätehäuser brauchen Notstromversorgung

Es wurden zwei neue Einsatzfahrzeuge bestellt. Gefeiert wurden Jubiläen: Die Löscheinheit Flammersbach beging 100-jähriges Bestehen und die Jugendfeuerwehr Anzhausen konnte auf 50 Jahre zurückblicken. „Um künftig bei einem eventuellen Ausfall der kritischen Infrastruktur besser gerüstet zu sein, haben wir uns im letzten Jahr intensiv mit dieser Materie beschäftigt, wobei ein großes Aufgabenfeld die Notstromversorgung unserer Feuerwehrgerätehäuser ist. Derzeit sind neun Gerätehäuser mit einer Notstromeinspeisung versorgt“, berichtete Rogalski.

Auch waren zahlreiche Feuerwehrkameradinnen und Kameraden auf Lehrgängen am Institut der Feuerwehr in Münster oder beim Verband der Feuerwehr in Wuppertal. Gut bestellt ist die Feuerwehr Wilnsdorf mit Atemschutzgeräteträgern. 155 von 320 Einsatzkräften stehen zur Verfügung in der Gemeinde. „Ich bin gespannt, was uns dieses Jahr für Überraschungen und Herausforderungen bringen wird“, schloss Christian Rogalski die Jahresdienstbesprechung ab.

