Wilnsdorf ist bei der ärztlichen Versorgung gut aufgestellt

In Wilnsdorf praktizieren zur Zeit ausreichend Mediziner.

Wilnsdorf. Einen Versorgungsgrad von 134 Prozent bei Hausärzten wird in Wilnsdorf verzeichnet. Die gute Quote soll gesichert werden, so die Bürgermeisterin

Wie Wilnsdorfs Wirtschaftsförderin Stefanie Wiegel jetzt in der Ratssitzung mitteilte, fand kürzlich im Rathaus auf Einladung von Bürgermeisterin Christa Schuppler ein Erfahrungsaustausch zum Thema ärztliche Versorgung statt. Eingeladen waren neben allen Wilnsdorfer Hausärzten auch ausdrücklich alle Fach- und Zahnärzte.

Ziel war es, miteinander ins Gespräch zu kommen und gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie die Gemeinde Wilnsdorf die Nachfolgersuche der niedergelassenen Ärzte unterstützen kann. Wiegel konnte von einer hohen Resonanz berichten, etwa 15 Ärzte waren der Einladung gefolgt. Am Gespräch nahmen auch Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KZVWL) teil, die zu Beginn einen Überblick über die aktuellen Versorgungszahlen gaben.

Wilnsdorf ist auch bei den Zahnärzten gut aufgestellt

Nach diesen ist die Gemeinde im Bereich der ärztlichen Versorgung gut aufgestellt. Der Mittelbereich Siegen, zu dem die Gemeinde Wilnsdorf zählt, wies laut KVWL im Jahr 2019 einen Versorgungsgrad von 103,4 Prozent auf. Rechnerisch auf Wilnsdorf heruntergebrochen bedeute dies einen Versorgungsgrad von 134,4 Prozent, so Wiegel. Damit praktizieren in Wilnsdorf im Vergleich zum Durchschnitt in Westfalen-Lippe und im Mittelbereich Siegen überdurchschnittlich viele Hausärzte.

Auch die zahnärztliche Versorgung ist aktuell laut KZVWL nicht gefährdet. Dennoch hätte Bürgermeisterin Schuppler im Gespräch mit den Medizinern ihren Willen unterstrichen, zur Sicherung dieser guten Versorgungsquote beizutragen, so Wiegel. Einige Vorschläge zur Nachwuchsgewinnung seien von den Ärzten geäußert worden, die nun von der Gemeinde auf Umsetzbarkeit geprüft und ggf. realisiert werden. Ergebnisse sollen bei einem nächsten Treffen im Sommer vorgestellt werden, kündigte die Wirtschaftsförderin an. Einzelne Hilfestellungen habe sie bereits im Nachgang zum Treffen leisten können.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.