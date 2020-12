Wilnsdorf: Kater verschwindet spurlos vom Dach

Niederdielfen. Die Feuerwehr versuchte in WIlnsdorf einen Kater vom Dach zu retten. Doch als die Einsatzkräfte mit der Leiter anrückten, verschwand das Tier.

Dass die Feuerwehr nicht nur Feuer löscht und Menschenleben rettet, sondern jederzeit auch Tieren in Not hilft, zeigte sich wieder einmal am Samstagvormittag in Niederdielfen.

Stundenlang lag Kater „Mitzi“ in schwindelerregender Höhe auf dem Schornstein eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Auf dem Eckert“ – augenscheinlich um sich zu sonnen. Doch Mitzi kam von dem Steildach des Hauses nicht mehr herunter und so fragte die Katzenbesitzerin bei der Feuerwehr nach. Die schickte ohne zu zögern die Löscheinheit Niederdielfen sowie die Drehleiter des Löschzuges Wilnsdorf zur Einsatzstelle.

Mitzi schaute vom Dach dem Geschehen auf dem Boden zu. Von vorne konnten die Einsatzkräfte mit der Drehleiter aufgrund einer Hausstromleitung nicht ans Dach heranfahren. Deshalb wurde die Drehleiter über einen Wirtschaftsweg an die hintere Seite des Hauses gebracht, doch als die Leiter ausgefahren wurde, war Mitzi plötzlich verschwunden.

Zunächst vermuteten die Einsatzkräfte, der Kater sei in den Kamin gestürzt. Mit Scheinwerfern und Spiegeln wurde das Tier gesucht, doch auch dort war es nicht zu finden. So blieb den Feuerwehreinsatzkräften nach einer Stunde nichts anderes übrig, als den Einsatz abzubrechen. Gerne hätten sie dem Tier in Not geholfen, aber Mitzi blieb unauffindbar.

