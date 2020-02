Wilnsdorf. Ein 39-Jähriger ist in einem Wald bei Wilnsdorf niedergestochen worden, als er seine Notdurft verrichtete. Er hatte wohl 30.000 Euro im Auto.

Wilnsdorf: Mann beim Urinieren im Wald niedergestochen

Ein Polizei-Großaufgebot fahndet im Raum Wilnsdorf nach einem Mann, der am Freitagabend in einem Waldstück einen 39-Jährigen niedergestochen haben soll. Kurz vor 21 Uhr waren Polizei, Rettungswagen und Notarzt alarmiert und zu einem schweren Raubdelikt gerufen worden.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 39-jähriger Mann aus Salchendorf auf der L 722 von Wilnsdorf kommend in Fahrtrichtung Rudersdorf unterwegs. Kurz hinter dem Kreisverkehr Höhwäldchen bog er nach rund 350 Metern nach rechts in einen Waldweg ab und hielt dort auf einem Parkplatz für Wanderer. Das Opfer gab später an, das es seine Notdurft verrichten wollte.

Unbekannter soll Opfer Jagdmesser in die Schulter gestochen haben

Urplötzlich soll aus dem stockfinsteren Wald eine dunkel gekleidete Person an ihn herangetreten sein und ihm ein Jagdmesser von vorne in den rechten Schulterbereich gestochen haben.

Daraufhin habe der Unbekannte noch die Heckklappe am Fahrzeug des 39-jährigen Salchendorfers geöffnet und daraus einen hohen fünfstelligen Geldbetrag (rund 30.000 Euro) gestohlen. Der Unbekannte soll anschließend in Richtung Gymnasium geflüchtet sein. Durch den Notarzt wurde der Verletzte anschließend im Rettungswagen behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Polizeigroßaufgebot aus dem gesamten Siegerland fahndet nach unbekanntem Täter

Die Tatwaffe, ein Jagdmesser mit einer rund zehn Zentimeter langen Klinge, lag anschließend neben dem Fahrzeug und wurde von der Polizei sichergestellt. Trotz eines sofort einbestellten Großaufgebots an Polizeikräften aus dem gesamten Siegerland gelang dem Täter die Flucht.

Auch die Spurensuche mit einem speziell ausgebildeten Mantrailer-Hund führte nicht zum Erfolg. Der Erkennungsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein nahm vor Ort die Ermittlungen auf, ebenso die Kriminalpolizei. Aufgrund der Finsternis auf dem Wanderparkplatz wurde die Feuerwehr Wilnsdorf angefordert, die den Tatort mit großen Scheinwerfern ausleuchtete.

Die Polizei machte am Samstag zunächst keine weiteren Angaben zum Geschehen und verwies auf laufende Ermittlungen. Sie will am Sonntag einen Überblick über den aktuellen Sachstand geben.