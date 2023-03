Wilnsdorf – mehr Wald, weniger Müll: Das fordern Jugendliche

Wilnsdorf. Die ersten drei Anträge aus der Jugendbeteiligung liegen nun bei Rat auf dem Tisch: Jetzt ist die „große“ Politik der Gemeinde gefragt.

Es geht weiter: Im September hatten sich 27 junge Leute zwischen elf und 17 Jahren für zwei Tage „Icecream und Ideen“ in der Wilnsdorfer Festhalle getroffen. Zwei Tage lang schmiedeten sie Ideen, diskutierten mit Politik und Verwaltung, bevor sie in einer eigenen Ratssitzung acht Projekte beschlossen, die sie der Gemeinde zur Verwirklichung empfehlen. In den folgenden Wochen hat die Verwaltung die Vorschläge geprüft – drei davon haben die Jugendlichen nun ausgewählt, über die der Rat ins seiner Sitzung am Donnerstag, 30. März, beraten und entscheiden wird.

Drei neue kleine Mischwälder

Aufforstung der abgeholzten Wälder: Eine Gruppe Jugendlicher befasste sich während des Jugendbeteiligungsprojektes Icecream & Ideen mit dem Thema Wälder. „Da durch Hitze und Borkenkäferbefall viele Bäume gefällt werden mussten, wollen wir dem gerne etwas entgegensetzen“, heißt es in dem Antrag der Jugendlichen. Die Gemeinde Wilnsdorf soll Flächen zur Verfügung stellen, der gemeinnützige Verein citizens forest per crowdfunding die benötigten Mitte einsammeln, um das entsprechende Areal zu umzäunen und einen Mischwald zu pflanzen. Gerechnet wird mit Kosten von vier bis sechs Euro je Quadratmeter. Gemeinsam mit dem Verein und freiwilligen Helferinnen und Helfern können dann die jeweiligen Gebiete bepflanzt werden. „Viele Bäume auf enger Fläche und eine besondere Bearbeitung des Bodes führen zu einem tollen Ergebnis auch auf kleiner Fläche“, heißt es in dem Antrag. Schautafeln können über die gepflanzten Arten und über die verschiedenen Entwicklungsstufen eines Waldes und dessen Bewohner berichten, der Bau von Insektenhotels und Igelburgen, die Pflanzung von Totholzhecken und ein Filmprojekt zur Dokumentation könnten folgen. Die Verwaltung schlägt drei Standorte in Wilden zwischen Wildenbach und Freier Grunder Straße, am Schulzentrum Rudersdorf und im Augraben in Niederdielfen neben dem Sportplatz vor.

Pfandflaschen getrennt ablegen

Weniger Müll in Wilnsdorf: Um dies zu erreichen, haben die Jugendlichen sich zwei verschiedene Ansätze überlegt. An ausgewählten Mülleimern auf den Schulhöfen der weiterführenden Schulen und zentralen Plätzen im Ort Wilnsdorf selbst sollen Pfandsammelbehälter angebracht werden. Die Entleerung der Kisten kann durch die Schülervertretungen, der jeweiligen Schulen oder Besucher des Jugendtreffs unterstützt werden, um so den Bauhof zu entlasten und die Kassen aufzubessern. Müllsammelaktionen, die von den Bürgern und Bürgerinnen selbst initiiert und durchgeführt werden, sollen gefördert werden. Um die Bereitschaft zu steigern, sollen benötigte Materialien leicht zugänglich und ausleihbar sein und das Engagement durch ein Verpflegungsgeld belohnt werden.

Fünf weitere Anträge Feuerwehr: Die Jugendfeuerwehr braucht stabilere Helme. Außerdem sollen sich Frauen nicht mehr in der Abstellkammer umziehen müssen. Mehr Schulbusse: Weil die Busse überfüllt seien, würden Kinder von ihren Eltern zur Schule gefahren. Auch bei Winterwetter müsse der Bus jeden Ort und jede Haltestelle anfahren. Fahrradwege: Beleuchtung, Beschilderung, bessere Markierung der Radstreifen auf Straßen, weniger Schlaglöcher. Multifunktionspark: Dazu könnte der bisherige Skate Pool um Kicker, Fußballtore, Basketballkörbe, Volleyballfeld, Tischtennisplatten, Kneipp-Becken, Wasserspielplatz und Barfußpfad angereichert werden. Digitalisierung in Schulen: Ipadkoffer, Whiteboards, 3-D-Drucker, VR-Brillen. „Unser letztes und stärkstes Argument: Weniger Bücher bedeuten auch weniger Rückenschmerzen.“

Mehr Sicherheit für Schüler

Verkehrssicherheit: Für zwei Verkehrsbereiche werden Veränderungen angestrebt:. Die Buswende in Wilgersdorf ist schlecht einsehbar, viele Schülerinnen und Schüler queren dort die Straße. In Mittelwilden geht es um den Bereich Klein/Freie evangelische Gemeinde; auch dort wegen kreuzender Schüler. Die Verwaltung schlägt als ersten Schritt vor, Fahrzeuge und querende Fußgänger zu zählen und dann die nötigen Anträge bei der Straßenverkehrsbehörde des Kreises zu stellen.

