Wilnsdorf: Mit E-Bike vor Hauswand geprallt, schwer verletzt

Weil es Hinweise auf Alkoholkonsum gab, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, so die Polizei

Wilden. Ein Pedelec-Fahrer verliert in Wilnsdorf-Wilden die Kontrolle über sein Zweirad, prallt vor eine Hauswand und stürzt. Zeugen handeln sofort.

Ein Pedelec-Fahrer hat sich am Samstag, 30. Mai, in Wilden bei einem Unfall schwer verletzt. Zeugen zufolge fuhr der 55-Jährige mittags auf der L723 aus Richtung Wilnsdorf durch Wilden. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Pedelec, prallte vor eine Hauswand und stürzte.

E-Biker trug vorschriftsmäßig einen Helm, Hinweise auf Alkoholkonsum

Dabei zog sich der Mann, der einen Helm trug, schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Da es Hinweise auf den Konsum von Alkohol gab, wurde dem 55-Jährigen eine Blutprobe entnommen, teilt die Polizei mit.

An dem Pedelec entstand ein Schaden von geschätzten dreihundert Euro, die Hauswand blieb unbeschädigt. Autofahrer und Bewohner hatten den Unfall gesehen und sofort Erste Hilfe geleistet sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei alarmiert und die Unfallstelle abgesperrt.

