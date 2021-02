Wilnsdorf: Motorradfahrer mit 111 statt 50 km/h unterwegs

Die Polizei misst in Wilnsdorf 2000 Verkehrsteilnehmer. (Symbolbild)

Wilnsdorf. Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt ist ein Motorradfahrer in Wilnsdorf unterwegs. Das sind die Konsequenzen.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der L 722 bei Wilnsdorf ist am Sonntag, 31. Januar, ein Kradfahrer der Polizei ins Netz gegangen.

Statt der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zeigte die Messung 111 km/h, teilten am Montag, 1. Februar, die Beamten mit. Laut Regelsatz des Bußgeldkatalogs erwarten den Fahrer jetzt mindestens zwei Punkte, 240 Euro Bußgeld und ein vierwöchiges Fahrverbot.

Polizei Siegen misst 2000 Verkehrsteilnehmer

Darüber hinaus wurden in knapp fünf Stunden rund 2000 Verkehrsteilnehmer gemessen, so die Polizei in Siegen weiter. 175 waren zu schnell unterwegs.

