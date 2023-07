Packstationen ermöglichen es DHL, mehrere Pakete gleichzeitig auszuliefern. In Wilnsdorf gibt es nun vier Stationen, die neueste am Autohof. (Symbolbild)

Post Wilnsdorf: Neue DHL-Packstation – per App ans Paket

Wilnsdorf. In Wilnsdorf gibt es neuerdings eine vierte Packstation von DHL. Ihre Besonderheit: Sie kommt ohne Display aus, weil sie App-gesteuert ist.

Eine neue DHL-Packstation steht nun an der Hagener Straße 19a in Wilnsdorf zur Verfügung. Sie befindet sich am Autohof Schneider links neben dem Tor und ist App-gesteuert, wie das Unternehmen mitteilt: Sie benötigt kein Display, da sie ausschließlich mit dem Smartphone bedient wird.

„Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken“, heißt es weiter. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 75 Fächer. Es ist die vierte Packstation in Wilnsdorf. „Wir haben die App-gesteuerten Packstationen intensiv getestet“, erklärt Holger Bartels, Leiter des Multikanalvertriebs des Unternehmensbereichs Post & Paket Deutschland. Die Rückmeldungen der Nutzerinnen und Nutzer seien „sehr positiv“, außerdem habe „sich gezeigt, dass die allermeisten Packstationskunden mit der Nutzung von Apps auf ihrem Smartphone bestens vertraut sind.“

Wilnsdorf: Packstationen sparen Zustellfahrten und entlasten so das Klima

DHL-Kundinnen und Kunden könnten künftig beide Automatentypen nutzen – „die klassische Packstation mit Bildschirm und Scanner und die App-gesteuerte Variante“, schreibt DHL. Damit sei auch ein Beitrag zum Klimaschutz verbunden: „Im Vergleich zu einer Haustür-Zustellung werden bei einer Packstationssendung bei der Auslieferung im Durchschnitt 30 Prozent CO 2 eingespart“, erläutert das Unternehmen. Grund: „Die Zustellerinnen und Zusteller können pro Stopp an der Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und abholen.“ Das Herumfahren von Adresse zu Adresse mit ständigen Stopps und Starts entfällt.

Nach eignen Angaben hat DHL in Deutschland aktuell ein Packstationsnetz mit mehr als 12.000 Automaten. Deren Zahl soll sich „aufgrund der hohen Kundennachfrage“ auf mindestens 15.000 erhöhen.

Unter deutschepost.de/standorte sind alle Standorte der Packstationen, aber auch der Filialen, Paketshops und Briefkästen von Deutsche Post und DHL abrufbar.

