Der neue Dorfplatz in Wilden wird gefeiert.

Fest Wilnsdorf: Neuer Dorfplatz in Wilden mit Chill-Lounge

Wilden. Nach Gernsdorf ist nun auch Wilden mit einem Dorfplatz versorgt. Am Wochenende, 19. und 20. August, wird gefeiert.

Schon lange hegten die Bürgerinnen und Bürger von Wilden den Wunsch nach einem Dorfplatz wo Feierlichkeiten und Dorffeste stattfinden können der aber auch Treffpunkt für die Menschen sein soll. Hinzukommen sollte natürlich auch ein Spielplatz für den Wildener Nachwuchs. Diesen Wunsch ist nun die Gemeinde Wilnsdorf nachgekommen, in der vergangenen Woche wurden der Platz und die Neugestaltung vorgestellt.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Im Jahr 2019 beschloss der Rat der Gemeinde Wilnsdorf durch das Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept (IKEK) als wichtiges Entwicklungsziel die Umgestaltung von Dorfplätzen. In Wilden sollte ein attraktiver und multifunktionaler Treffpunkt geschaffen werden, ebenso in Gernsdorf, wo der Dorfplatz 2022 eingeweiht wurde.

Platz für Mai- und Weihnachtsbäume

Im November 2019 beschloss der Rat ein Gestaltungskonzept für den Dorfplatz Wilden und im April 2021 erfolgte die Förderzusage in Höhe von insgesamt 500.000 Euro für die Dorfplätze Gernsdorf und Wilden. Im Oktober 2021 wurde der Auftrag an die Firma Vlam Gartengestaltung Siegen vergeben, und nur drei Monate später erfolgt der erste Spatenstich am Dorfplatz Wilden. Schon im letzten Jahr waren die Bauarbeiten abgeschlossen, es erfolgte die Bauabnahme durch die Gemeinde Wilnsdorf.

+++ Lesen Sie auch: Wilnsdorf macht Rechnung auf: Hier müssen Anwohner zahlen +++

Der Dorfplatz hat eine multifunktionale Pflasterfläche zwischen dem bestehenden Spielplatz und dem Wildebach. Als clevere Ausstattung sind Hülsen für Mai- und Weihnachtsbäume sowie Unterflurständer für Sonnenschirme, Strom,- Wasser- und Abwasseranschlüsse für Rondell und Fahrradständer installiert worden. Ebenso gedacht wurde an einladende Sitzmöglichkeiten, eine Steinmauer sowie eine Rundbank im Bereich der vorhandenen Buche und ein Holzdeck als Chill-Lounge auf dem Spielplatz. Durch mehr Grün mit neuen Bäumen, Sträuchern und Stauden wird auch für ausreichenden Schatten gesorgt.

Dorffest mit Bluebirds und KumiBrass

Die Bausumme lag bei 290.000 Euro, die Gesamtkosten betragen 332.000 Euro. Die Förderung des Dorfplatzes lag bei 248.000 Euro. Am kommenden Wochenende wird der Dorfplatz mit einem Dorffest offiziell seiner Bestimmung übergeben, damit verbunden ist das nach Corona noch nachzuholende Feuerwehrjubiläum („112 Jahre Feuerwehr“). Am Samstag, 19. August, 18 Uhr, geht es los. Zu erleben sind die Band KumiBrass und ein Revial der Blue Birds.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland