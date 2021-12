Wilnsdorf: Ortsvorsteher macht Haselmaus zum Wappentier

Wilnsdorf. Gerhard Moos hat Rinsdorf bundesweit bekannt gemacht. Nun verabschiedet er sich aus der Kommunalpolitik.

Gerhard Moos verabschiedet sich aus der Kommunalpolitik. 26 Jahre lang, bis zur letzten Kommunalwahl, hat er dem Gemeinderat angehört, sechs Jahre war er stellvertretender Bürgermeister. Nun legt der SPD-Politiker zum Jahresende auch sein Amt als Ortsvorsteher von Rinsdorf nieder, das er 17 Jahre lang bekleidet hat.

Ein Abschied

Bürgermeister Hannes Gieseler rühmte Moos’ „außerordentlichen Einsatz für seinen Ortsteil“: Er sei Mittelsmann zwischen Ortsteil und Verwaltung gewesen, habe viele Vorhaben gefördert, zuletzt zum Beispiel mit Leader-Finanzierung die neue Hütte am Spielplatz. Maßgeblich habe er die Bürgerinitiative gegen Lärmschutz an der A 45 vorangebracht. Dass von der gerade neu entstehenden Talbrücke weniger Belästigung ausgehen werde, „ist wesentlich dein Verdienst.“ Gerhard Moos dankte seinerseits für den Rückhalt der Bürgerschaft und die Hilfe der Verwaltung: „Wenn man keine Unterstützung hat, ist man ganz schön auf verlorenem Posten.“ Er hob als „Glanzpunkt" die 675-Jahrfeier Rinsdorfs im Jahr 2019 hervor. Den 400 Meter langen Haselmauszaun an der Brückenbaustelle brachte Moos im Jubiläumsjahr zu deutschlandweiter Berühmtheit – und ernannte die Haselmaus, die vor den Baggern geschützt werden sollte, zum Wappentier des Ortes. Als seinen Nachfolger verpflichtete der Bürgermeister Frank Klein. Gerhard Moos: „Da habe ich einen guten Mann ausgesucht.“

Die anderen Themen

Darum ging es im Gemeinderat außerdem:

Auf dem Damm: Im Flammersbacher Neubaugebiet werden zusätzliche Bauplätze geschaffen, weil ursprünglich eingeplante Wendeplätze nicht angelegt werden müssen: der eine nicht, weil die Erschließung nicht in zwei Bauabschnitte aufgeteilt wird und der Jakobsweg daher nicht unterbrochen werden muss. Und der andere nicht, weil die VWS keine Linie dorthin schicken wird. 69 Bewerbungen gab es für die 15 Bauplätze der Gemeinde, wie der Bürgermeister im Rat berichtete: Den Zuschlag erhielten Paare unter 40 mit mindestens einem Kind, neun von ihnen wohnen bereits jetzt in Wilnsdorf. Den Verkaufspreis hat der Rat auf 150 Euro je Quadratmeter festgesetzt.

E-Autos auf dem Damm Die Gemeinde wird keine Ladesäulen für E-Fahrzeuge im Flammersbacher Neubaugebiet Auf dem Damm errichten. Das hat Baudezernent Martin Klöckner im Rat auf eine Anfrage von Matthias Lohmann (Grüne) geantwortet. Es sei davon auszugehen. dass die Fahrzeugbesitzer die Lademöglichkeiten selbst auf ihre Grundstücken schaffen. Wallboxen würden zudem gefördert. Im öffentlichen Straßenraum soll nicht geparkt werden. Deshalb, so Klöckner, werde den Bewohnern per Stellplatzsatzung neuerdings vorgeschrieben, zwei Parkplätze auf dem eigenen Grundstück zu schaffen. Der Betrieb von E-Ladesäulen sei außerdem defizitär; zu erwarten sein eine Kostendeckung von weniger als 90 Prozent.

Gebühren: Die Erhöhung der Abfallgebühren beschloss der Rat bei drei Stimmenthaltungen der Grünen, deren Fraktionschef Ekkehard Blume (Grüne) erneut den Anschlusszwang für die Biotonne kritisierte: „Wir werden das nächstes Jahr wieder zu besprechen haben.“ Karin Otterbach (CDU) fragte, weshalb Wilnsdorf teurer wird,. während die Nachbarkommunen Burbach und Netphen Gebühren senken. Das liege an dem Defizit aus Vorjahren, antwortete Kämmerer Daniel Denkert. Außerdem: „Der Sperrmüll hatte bei uns deutlich mehr zu tun.“ Während allerdings in Wilnsdorf auch die Kosten für die Altpapierabfuhr steigen, wurden zum Beispiel in Netphen die Gebühren gesenkt, weil die Verkaufserlöse für Altpapier höher geworden sind. Nach den letzten milden Wintern deutlich gesenkt werden kann auch in Wilnsdorf die Winterdienstgebühr: Die jährliche Grundgebühr sinkt von 16,57 auf 9,51 Euro, die Zusatzgebühr je Quadratmeter Grundstücksfläche von 2,5 auf 1,5 Cent.

Geschirrmobil: Die Gemeinde Wilnsdorf wird kein Geschirrmobil anschaffen. Stattdessen soll der Verzicht auf Einweggeschirr auch auf kommunalen Plätzen vorgeschrieben werden. Die Gemeinde prüft, on zusätzliche Spülmöglichkeiten in ihren Hallen und Bürgerhäusern geschaffen werden müssen. Verwiesen werden soll zudem auf die Gemeinde Neunkirchen, bei der ein Geschirrmobil ausgeliehen werden kann. Diese Lösung sei „sehr sinnvoll“, sagte Stefan Dohme (SPD), dessen Fraktion beantragt hatte, die Anschaffung eines Geschirrmobils zu prüfen. Dies, so die Verwaltung in ihrer Stellungnahme, werde sich nicht rentieren: Die Nutzungsgebühr wäre teurer als der Einsatz von Einweggeschirr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland