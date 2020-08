Wilnsdorf: Panne bei Zustellung der Wahlbenachrichtigungen

Wilnsdorf/Siegen. In Wilnsdorf haben offensichtlich nicht alle Wahlbenachrichtigungen ihre Empfänger erreicht. Betroffene sollen sich nun beim Wahlamt melden.

In Wilnsdorf ist es zu Problemen bei der Zustellung der Wahlbenachrichtigungen gekommen. Für die Zustellung der Briefe für die Kommunalwahlen am 13. September habe die Deutsche Post gesorgt, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist.

Aber „uns erreichen Anrufe insbesondere aus Wilgersdorf, dass dort Bürgerinnen und Bürger noch keine Wahlbenachrichtigung im Briefkasten hatten“, berichtet Wilnsdorfs 1. Beigeordneter und Wahlleiter Helmut Eich. „Die Post ermittelt gerade mit Hochdruck, warum nicht alle der knapp 17.000 Benachrichtigungen ihre Empfänger erreicht haben.“

In Wilnsdorf keine Wahlbenachrichtigung bekommen? Kontakt zum Wahlamt aufnehmen

Die Post geht von einem Einzelfall aus und prüft, ob der Fehler in der Zustellung lag – möglich sei auch, dass beispielsweise bei der Übermittlung der Adressdaten zusammen mit dem Druckdienstleister etwas schief gelaufen sei, so die Post. Vertrieb und Qualitätsmanagement gingen dem mit Hochdruck nach.

Wer bisher noch keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat, sollte sich beim Wahlamt der Gemeinde melden. Auf Wunsch wird eine neue Wahlbenachrichtigung ausgestellt. Wer per Briefwahl wählen möchte, benötigt ohnehin keine Wahlbenachrichtigung und kann die Briefwahl unter Angabe des Namens, des Geburtsdatums und der Anschrift formlos per Mail an wahl@wilnsdorf.de oder per Post an die Gemeinde Wilnsdorf, Wahlamt, Marktplatz 1, beantragen.

Das Wahlamt der Gemeinde Wilnsdorf ist unter 02739/802-160 oder wahl@wilnsdorf.de erreichbar.

