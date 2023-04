Die Polizei nimmt in Niederdielfen zwei Reifendiebe fest. Die Männer wurden nachts auf dem Gelände eines Reifenhändlers gestellt – einer der beiden in einem aufgebrochenen Überseecontainer.

Festnahmen Wilnsdorf: Polizei findet Reifendieb in Überseecontainer

Niederdielfen. Zwei Reifendiebe gingen der Polizei in Wilnsdorf ins Netz. Nun geht es auch darum, ob die beiden noch hinter ähnlichen anderen Fällen stecken.

Die Polizei erwischte am Mittwoch (12. April) zwei Männer auf frischer Tat beim Einbruch in Reifencontainer. Gegenstand der Ermittlungen ist nun unter anderem die Frage, ob das Duo auch für andere ähnliche Taten in der jüngsten Vergangenheit verantwortlich ist.

Bei der Polizei ging um 23.48 Uhr ein Anruf ein, in dem auf zwei verdächtige Personen auf dem Gelände eines Reifenhändlers im Bereich der Weißtalstraße hingewiesen wurde. Die kurz darauf eintreffenden Beamten stellten fest, dass die Schließvorrichtungen mehrerer Überseecontainer gewaltsam geöffnet waren. Zudem fanden sie dazu passendes Aufbruchswerkzeug. Doch: „In einem der Container waren nicht nur Reifen gelagert, sondern dort hielt sich ein 35-jähriger Mann aus Neunkirchen versteckt“, heißt es im Polizeibericht. „Dieser ließ sich widerstandslos festnehmen.“

Reifendiebe in Wilnsdorf: 35-Jähriger mit Klappmesser, 46-Jähriger wartet in Fluchtauto

Zudem entdeckten die Einsatzkräfte etwas abgesetzt vom Gelände des Reifenhändlers einen verdächtigen Kleintransporter. Darin saß ein 46-Jähriger aus Neunkirchen. Da der Verdacht bestand, dass es sich hierbei um das Tatfahrzeug zum Abtransport der Beute und zur Flucht handelte, nahmen die Polizeibeamten diesen Mann ebenfalls vorläufig fest. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Eine Durchsuchung des 35-Jährigen förderte noch Betäubungsmittel sowie ein Klappmesser zu Tage. Auch diese Gegenstände stellten die Polizisten sicher.

Erst kürzlich war ein Autohaus an der Gießener Straße in Wilnsdorf Ziel von Reifendieben geworden. Allein dabei erbeuteten die Täter hochwertige Ware mit einem Wert im unteren fünfstelligen Bereich.

