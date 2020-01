Wilnsdorf: Polizei stoppt Einbrecher-Trio auf Autobahn A 45

Kreuztal/Neunkirchen. Drei Einbrecher werden in Neunkirchen überrascht und flüchten mit dem Wagen. Die Polizei stoppt das Auto auf der A 45 bei Wilnsdorf.

Drei Einbrüche hat die Polizei am Dienstag, 28. Januar, im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein verzeichnet.

In Krombach drangen bisher unbekannte Täter in der Straße Dicke Buche in eine Einliegerwohnung ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten sie hinein. Dort durchwühlten die Täter sämtliche Räumlichkeiten.

In Neunkirchen verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Haus im Breslauer Ring. Über die Terrassentüre gelangten die Eindringlinge in das Haus und entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld.

Männer flüchten mit weißem Opel Richtung Wilnsdorf

In Neunkirchen-Salchendorf wurden durch den Hausbesitzer drei Verdächtige dabei überrascht, wie sie sein Grundstück verließen. Die drei Männer flüchteten mit einem weißen Opel in Richtung Wilnsdorf.

Auf der A 45 stoppte die Polizei den Wagen und nahm in Insassen vorläufig fest. Das zuständige Kriminalkommissariat 5 in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer weitere Angaben zu verdächtigen Feststellungen und Personen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Siegen unter 0271/7099-0 in Verbindung zu setzen.

