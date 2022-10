Wilnsdorf: Radar-Detektor entschärft gefährliche Kreuzung

Niederdielfen. Die riskanten Fahrmanöver in der Niederdielfener Ortsmitte sind bald Vergangenheit. Die Gemeinde Wilnsdorf greift zu einem technischen Trick.

Ein zusätzlicher Signalmast an der L 723/ Siegener Straße wird bald die brenzlige Verkehrssituation im Kreuzungsbereich mit der Straße „Zum Mühlenweiher“ entschärfen. Der neue Mast steht schon, in den nächsten Tagen wird noch an der Feinjustierung der Verkehrssignale gearbeitet. Die Lösung für diesen Unfallschwerpunkt wurde von der zuständigen Verkehrskommission entwickelt.

In der Vergangenheit kam es an der Kreuzung Siegener Straße/ Zum Mühlenweiher immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen, erinnert die Gemeinde Wilnsdorf in ihrer Pressemitteilung. Der Knotenpunkt ist insbesondere aus der Nebenstraße heraus schlecht einsehbar, verschärft wird die Lage noch durch eine Bushaltestelle an der Siegener Straße. Wer sich langsam aus der Nebenstraße auf die Kreuzung tasten wollte, wartete mitunter sehr lange auf eine Lücke im Verkehrsstrom; wer dagegen zu unvorsichtig auf die Hauptstraße fuhr, riskierte Kollisionen mit anderen Fahrzeugen.

Fußgängerampel schaltet für den Mühlenweiher um

Der neue Signalmast soll Abhilfe schaffen: An ihm ist – neben den Lichtzeichen für den Verkehr in Richtung Wilnsdorf – ein sogenannter Radar-Verkehrsdetektor angebracht, der die Einmündung der Straße „Zum Mühlenweiher“ im Blick hat. Wartet dort ein Fahrzeug länger als 15 Sekunden darauf, in die Siegener Straße einbiegen zu können, wird künftig ein Signal an die alte Fußgängerampel und die neue Lichtsignalanlage auf der Siegener Straße rausgehen.

Beide Ampeln stoppen den fließenden Verkehr, und die Fahrzeuge aus der Nebenstraße können sicher auf die Hauptstraße gelangen – natürlich erst nach dem Blick in den Verkehrsspiegel. Riskante Fahrmanöver sollten an dieser Stelle nun hoffentlich bald der Vergangenheit angehören.

