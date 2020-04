Wilnsdorf: Rollerfahrerin stürzt und wird schwer verletzt

Eine Kradfahrerin in Anzhausen stürzt und wird schwer verletzt. Die Ursache ist noch nicht geklärt.

Anzhausen. Eine 17-jährige Rollerfahrerin stürzt bei der Fahrt durchs Industriegebiet in Anzhausen. Die Siegener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schwer verletzt wurde eine 17-jährige Rollerfahrerin am Donnerstag bei einem Unfall in Anzhausen. Gegen 14.10 Uhr fuhr sie über die Straße „Am Bahndamm“ in Richtung Emilienhof. Ihre ebenfalls auf einem Roller vorausfahrende Begleiterin bemerkte auf einmal, dass ihre Freundin gestürzt war.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die 17-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf eine dreistellige Eurosumme geschätzt.

