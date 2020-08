Wilnsdorf: Schneller Feuerwehreinsatz verhindert Zimmerbrand

Die Feuerwehrleute konnten den Brand in der Rathausstraße in Wilnsdorf schnell mit der Kübelspritze ablöschen, bevor größerer Schaden entstand.

Wilnsdorf. Einen vermeintlichen Zimmerbrand in Wilnsdorf konnte die Feuerwehr durch ihren schnellen Einsatz verhindern.

Einen Brand hatten die WIlnsdorfer Feuerwehrleute am frühen Montagmorgen mit der Kübelspritze schnell gelöscht, so dass sie nicht das ganz große Gerät auszupacken brauchten.

Um 4:47 Uhr löste die Kreisleitstelle der Feuerwehr Siegen den Alarm „Feuer-4- Zimmerbrand“ für die Einsatzkräfte in Wilnsdorf aus – Einsatzort: Rathausstraße. Als die Feuerwehrmänner wenige Minuten an der Einsatzstelle an dem Mehrfamilienhaus eintrafen, stellte sich die Lage als nicht so dramatisch heraus.

Weggeworfene Kippe könnte Feuer in Wilnsdorf verursacht haben

Von einem Zimmerbrand war nichts zu sehen, lediglich im Außenbereich an dem Treppenaufgang zu den Wohnungen hatte sich ein Feuer an einer Holzverkleidung gebildet. Schnell war die Kübelspritze zur Hand und das Feuer gelöscht, so dass nicht noch größerer Schaden entstand. Zur Vorsorge kontrollierte ein Einsatztrupp noch Wohnhaus und Treppenhaus. Hier waren weder Rauch noch weiteres Feuer feststellbar.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte die Ursache eine weggeworfene Zigarettenkippe gewesen sein, die dann den trockenen Boden und anschließend die Holzverkleidung in Brand setzte.

