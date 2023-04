Wilnsdorf: „Tagelange Tonnenparade“ – Müll-Ärger geht weiter

Die Müllentsorgung funktioniert auch in Wilnsdorf – hier werden Leichtstoffe in grünen Tonnen gesammelt, in Siegen sind es gelbe. (Archivbild)

Wilnsdorf. Auch in Wilnsdorf bleibt die gelbe Tonne – die in der Gemeinde grün ist – seit Wochen vielfach stehen. Bürgermeister: „Unschön und ein Unding“.

Der Ärger mit der Leichtstoffabfuhr hält an, auch in Wilnsdorf. Der zuständige Dienstleister PreZero leert die grünen Tonnen seit Wochen nur sehr unzuverlässig, teilt die Gemeinde mit, die das Unternehmen schon mehrfach angemahnt, habe, „bisher leider ohne große Wirkung“, heißt es in einer Mitteilung. Deswegen schließt sich Wilnsdorf der Beschwerde der Stadt Siegen an, die direkt an die „Dualen Systeme Deutschland“ gerichtet ist.

„Weil wir nicht Auftraggeber sind, können wir nicht auf vertragliche Mittel zurückgreifen, um PreZero zur Erfüllung seiner Pflicht zu zwingen“, erklärt der Wilnsdorfer Fachdienstleiter Florian Schmiedl – das sei das Verzwickte an der Leichtstoffabfuhr. PreZero wurde von den „Dualen Systemen Deutschland“ beauftragt, und dort wollen Siegen, Wilnsdorf, Burbach und Netphen jetzt gemeinsam Druck machen. Konkret werden die Dualen Systeme aufgefordert, von PreZero die Erfüllung der vertraglichen Pflichten „sehr kurzfristig“ einzufordern und deren Einhaltung regelmäßig zu kontrollieren. Außerdem wollen die Städte und Gemeinden wissen, welche konkreten Maßnahmen in welchem Zeitrahmen zur Lösung der Problematik ergriffen werden.

Auch Bürgermeister Hannes Gieseler hat „absolut Verständnis für den Ärger der Bürgerinnen und Bürger“: „Die tagelange Tonnenparade in unseren Straßen sieht nicht nur unschön aus, sondern ist auch ein finanzielles Unding – immerhin bezahlen wir Verbraucher die Kosten der Leichtstoffabfuhr schon im Voraus mit jedem Kauf eines verpackten Produktes“. Die Gemeinde müsse leider bis zu einer Reaktion der Dualen Systeme weiterhin um Geduld bitten und empfiehlt, die grünen Tonnen einfach so lange an der Straße stehen zu lassen, bis die Leerung nachgeholt wurde. In der Regel könnten auch transparente Müllsäcke mit Leichtstoffen neben die grüne Tonne gestellt werden, damit sie bei der Abfuhr mitgenommen werden.

