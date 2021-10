Wilnsdorf: Veterinäre nehmen Lebensmittel-Lkw unter die Lupe

Wilnsdorf. Zwei „Belehrungen“ gehen an die Lebensmittelfirmen. Mängel haben vor allem die Fahrzeuge – einer darf gar nicht mehr weiterfahren.

Montag morgen um 7.30 Uhr fahren mehrere Streifenwagen der Polizei und zwei Mitarbeiterinnen des Veterinäramts des Kreises Siegen-Wittgenstein auf den Parkplatz am Elkersberg. Ein Polizeibeamter winkt am Wilnsdorfer Kreisel Lkw und Sprinter heraus. Fahrzeug, Lenkzeiten, Ladungen werden überprüft.

Anke Winkler, zuständig für Lebensmittelkontrollen, und Vera Hochhard-Wagschal, spezialisiert auf Tierschutz, nehmen die Ladungen bei den Lebensmittel-Laster sehr genau in Augenschein. Einsatzleiter Klaus Schönborn: „Kontrollen müssen sein.“

Daumen hoch bei dem einen, Geldbuße für den anderen

„Ich fahre schon 34 Jahre als Berufskraftfahrer Lastwagen, und dies ist das erste Mal, dass auch das Veterinäramt mich und meine Ladung überprüft“, sagt ein Fahrer. In dem Kühllaster wird die Innentemperatur gemessen, während die Polizeibeamten die Ladungssicherheit und die Papiere überprüfen. Hier gibt es nichts zu beanstanden – Daumen hoch von Anke Winkler.

Bei einem anderen Trucker kann Polizeihauptkommissar Torsten Christmann nur den Kopf schütteln. Diesem Lkw-Fahrer war wohl alles egal. Die tonnenschwere Ladung ist nicht ausreichend gesichert, aus einem Reifen tritt schon das Drahtgeflecht heraus, die Bremsen sind runter. Die 262 Euro Geldbuße kann der Fahrer nicht bezahlen. Die Speditionsfirma wird angerufen, sie übernimmt.

Probleme mit Paketdiensten

Kurz vor 11 Uhr kommt Polizeirätin Natalie Paesler, Direktorin im Leitungsstab der Kreispolizeibehörde, vorbei, um sich vor Ort ein Bild über die Arbeit ihrer Kollegen machen. „Wir werden auch in Zukunft immer wieder mit dem Kreisveterinäramt Kontrollen durchführen.“ Ein Dorn im Auge sind den Beamten die Paketdienste: hier nur ein Bremslicht, dort verbeult an allen Ecken und Kanten und mit einem Riss in der Frontscheibe, der Fahrer nicht angeschnallt. Er wird von der Polizei zum Paketdepot nach Wilnsdorf eskortiert, wo ihm die Weiterfahrt untersagt wird.

Lenkzeit, Ladung, Riss in der Scheibe: Am Ende 21 Anzeigen

Insgesamt fertigen die Polizeibeamten an diesem Vormittag 21 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten: elf wegen Lenkzeitenüberschreitungen, fünf wegen mangelnder Ladungssicherung, zwei wegen technischer Mängel, eine wegen defekter Scheibe. Das Veterinäramt schickt zwei schriftliche Belehrungen an die betroffenen Firmen.

