Kommunikation Wilnsdorf via Whatsapp: Neues über Baustellen und Müllabfuhr

Wilnsdorf „Wir machen das ja nicht zum Selbstzweck, sondern für die Menschen und für eine gute Zukunft unserer Heimat“, sagt Wilnsdorfs Bürgermeister.

Die Gemeinde Wilnsdorf hat für ihre Bürgerinnen und Bürger einen Servicenachrichtenkanal auf WhatsApp eingerichtet. Eine sinnvolle Erweiterung der Öffentlichkeitsarbeit, so Bürgermeister Hannes Gieseler laut einer Mitteilung: „Mir ist es wichtig, dass sich unsere Bürgerinnen und Bürger gut informiert fühlen über die großen und kleinen Dinge, mit denen wir uns im Rathaus beschäftigen. Denn das machen wir ja nicht zum Selbstzweck, sondern für die Menschen und für eine gute Zukunft unserer Heimat“.

Er habe aber den Eindruck gewonnen, dass es gerade die vermeintlich unbeliebten Infos zu Baustellen, Problemen in der Müllabfuhr oder Terminankündigungen schwer haben, in der alltäglichen Nachrichtenflut zu den Bürgerinnen und Bürgern durchzudringen. „Das sind aber Themen, die für die Menschen vor Ort von großer Bedeutung sind“, weiß Gieseler. Deswegen wird der neue Servicekanal ab sofort die vorhandenen Kommunikationswege aus Pressearbeit, Social Media, Website oder diversen Infoveranstaltungen ergänzen. „Fast Jede und Jeder hat WhatsApp auf dem Smartphone, so können wir noch mehr Menschen mit diesen kleinen, aber wichtigen Nachrichten erreichen“.

Der neue Kanal kann unter dem Link bit.ly/whatsapp-wilnsdorf abonniert werden.

