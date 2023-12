Wilnsdorf weltoffen: Gesicht zeigen gegen Ausländerhass

Wilnsdorf Mit einer Social-Media-Kampagne reagiert Bürgermeister Hannes Gieseler auf Schmierereien an der Wilgersdorfer Flüchtingsunterkunft.

Bürgermeister Hannes Gieseler hat auf die fremdenfeindlichen Schmierereien an der Wilgersdorfer Flüchtlingsunterkunft reagiert: „Die Gemeinde Wilnsdorf ist ein weltoffener Ort, hier ist kein Platz für Fremdenfeindlichkeit. Das haben mir die vielen Menschen aus Wilgersdorf und anderen Ortsteilen ganz klar bestätigt, mit denen ich heute vor dem Hintergrund der armseligen Schmiererei an unserer Flüchtlingsunterkunft gesprochen habe.“

Hannes Gieseler hat eine Social-Media-Kampagne initiiert, um gemeinsam mit vielen anderen Menschen aus Wilgersdorf und der gesamten Gemeinde Wilnsdorf Gesicht zu zeigen für ein vorurteilsfreies Wilnsdorf. „Wir sind viele“, dankt Wilnsdorfs Bürgermeister allen, die schon jetzt mitmachen, „aber wir freuen uns über jede weitere Mitstreiterin und jeden weiteren Mitstreiter“.

Zu den ersten Unterzeichnern, die sich mit ihren Porträtfotos aus Facebook dem Aufruf des Bürgermeisters anschließen, gehören Sonja Mrozewski, Leiterin Familienzentrum St. Josef Wilgersdorf, 2. Gerd Hartmann, Vorsitzender SGV und Schellengruppe Wilgersdorf, Dennis Schneider, Fraktionsvorsitzender der CDU Wilnsdorf, Annegret Berg, Wilgersdorfer Ratsmitglied SPD Wilnsdorf, Günter Richter, Ortsvorsteher Wilgersdorf, Benjamin Otto, 1. Vorsitzender des TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf 1912, Uwe Wiesner, leitender katholischer Pfarrer Südliches Siegerland, Tanja Knipp, Wilnsdorfer Ratsmitglied der CDU, Melanie Jäckel-Braach, Leiterin des katholischen Kindergartens Sternenland, Stefan Dohme, Fraktionsvorsitzender der SPD Wilnsdorf und Elke Thomas, Vorsitzende des CVJM Wilgersdorf.

Wohncontainer wurden vorige Woche aufgestellt

Die Wohncontainer sind zu Beginn der vorigen Woche auf dem Parkplatz des Naturschutzgebietes Grube Neue Hoffnung in Wilgersdorf aufgestellt worden. Der Rat hatte in einer Sondersitzung diesen Standort und einen weiteren im Rudersdorfer Gewerbegebiet Auf der Struth für je 46 Bewohner beschlossen. Damit wurde der Aufbau einer zentralen Wohncontaineranlage auf dem Wilgersdorfer Sportplatz vermieden. Die Schmierereien, die unverzüglich entfernt wurden, wurden am Freitag entdeckt.

Anschließen können sich Unterstützer mit dem Hashtag #wilnsdorfistweltoffen.

