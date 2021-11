Wilnsdorf: Windpark im „Hotspot“ für geschützte Vögel

Wilnsdorf. Die Vorsitzendes des Naturschutzbeirats äußert massive Bedenken gegen die Windpark-Pläne auf der Gernsbacher/Tiefenrother Höhe.

Als „Hotspot der Biodiversität“ bezeichnet Prof. Dr. Klaudia Witte, Vorsitzende des Naturschutzbeirats, den vorgesehenen Standort für drei Windräder im Gebiet Gernsbacher/Tiefenrother Höhe. Vorkommen von Wildkatze und Haselmaus seien „hochwahrscheinlich“. 57 Vogelarten seien in dem Gebiet nachgewiesen, darunter sieben, die empfindlich auf Windenergieanlagen reagieren, außerdem zwölf Fledermausarten. Für jedes der drei Windräder sollen Betonsockel mit 25 Metern Durchmesser und vier Metern Tiefe gebaut werden. Bodenorganismen reagieren mit dem Beton, führt die Biologin aus, das biotische System werde „empfindlich gestört“.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Wie soll die Feuerwehr löschen?

Das Gutachten der Betreiber gehe nicht darauf ein, dass bei einem Rückbau auch die im Boden verbauten Teile „selbstverständlich“ auch wieder entfernt werden müssen. Der vorgesehene Ausgleich, Nadel- durch Laubwald zu ersetzen, komme nicht in Frage: Die Flächen seien bereits kahlgeschlagen und ohnehin zur Wiederaufforstung mit Laubmischwald vorgesehen. Unzureichend ist aus Sicht der Beiratsvorsitzenden die Darstellung zum Brandschutz. Zwar werde ausgeführt, dass die Feuerwehr Löschwasser mitbringe. „Wie aber soll ein Brand in 180 Metern Höhe gelöscht werden?“ Der Naturschutzbeirat behandelt das Thema am Montag, 22. November, ab 17 Uhr, in der Lyz-Aula.

+++ Lesen Sie auch: Netphen und Wilnsdorf: Ärger über neue Windpark-Zonen +++

Die Gemeinde Wilnsdorf weist das Gebiet Tiefenrother/Gernsbacher Höhe als Sondergebiet für Windkraftanlagen aus. Darüber hinaus verfolgt sie mit einer Änderung des Flächennutzungsplans die Erweiterung der Windkraft-Vorrangzone auf der Kalteiche. Dort grenzt auch die Vorrangzone Weisenberg-Nord der Gemeinde Burbach an.

Investor auf der Kalteiche

In einer Anfrage zur letzten Ratssitzung berichtet die CDU-Fraktion, dass dort ein Investor „mehrere“ Windkraftanlagen mit 250 Metern Höhe auf dem Gelände von Wilnsdorfer und Burbacher Gebiet plant. Das Vorhaben sei der Waldgenossenschaft Wilnsdorf vorgestellt worden, bestätigt Baudezernent Martin Klöckner in seiner Antwort: „Die Verwaltung wurde bisher jedoch weder investorenseitig noch eigentümerseitig über die Planungsüberlegungen informiert.“ Klöckner stellt klar, dass das Vorhaben auf der Gernsbacher/Tiefenrother Höhe („Positivplanung“) nicht dazu führt, dass die Gemeinde Anlagen an anderen Standorten ablehnen kann. Das werde erst mit der Vorrangzone Kalteiche erreicht, die dann die Errichtung von Windkraftanlagen außerhalb der Vorrangzone, zum Beispiel in Oberdielfen und Flammersbach/Anzhausen, ausschließt.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland