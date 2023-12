Wilnsdorf: Zu schnell und nicht aufgepasst – überschlagen

Mitten in Niederdielfen bleibt der Pkw nach der Schleuderpartie auf dem Dach liegen.

Niederdielfen Die 64-jährige Pkw-Fahrerin kann sich selbst aus ihrem Auto befreien, das auf dem Dach gelandet ist.

Voll gesperrt werden musste am späten Mittwochnachmittag die Dielfestraße in Fahrtrichtung Oberdielfen ab der Kreuzung Weißtalstraße nach einem schweren Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin war von Niederdielfen kommend in Fahrtrichtung Oberdielfen unterwegs, als sie nur wenige Meter nach dem Abzweig nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Auch die Feuerwehr wird alarmiert

Der Kleinwagen fuhr gegen die Bordsteinkante über den Gehweg in eine Böschung, kippte in Höhe der Brückenapotheke um und blieb auf dem Gehweg auf dem Dach liegen. Die Frau konnte sich mit Hilfe von Passanten aus dem Fahrzeug befreien; sie wurde leicht verletzt. Da vermutet wurde, dass die Fahrerin eingeklemmt sei, wurde von der Kreisleitstelle Siegen-Wittgenstein auch die Feuerwehr Niederdielfen alarmiert.

Wie der Leiter der Feuerwehr Wilnsdorf Christian Rogalski erklärte, musste die Feuerwehr aber nur noch Sicherungsmaßnahmen vornehmen. Am Pkw entstand Schaden von 1000 Euro, das Fahrzeug musste durch einen Abschleppunternehmer geborgen werden. Ursache des Unfalls ist nach Angabe der Polizei Unachtsamkeit und überhöhte Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn.

