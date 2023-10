Wilnsdorf: Zusammenstoß mit Laster – Autofahrerin verletzt

Bei einem Unfall in Wilnsdorf entstand an einem Auto Totalschaden.

Wilnsdorf. Bei einem Unfall wurde am Mittwochmorgen eine Autofahrerin in Wilnsdorf verletzt. Die Feuerwehr rückte wegen auslaufender Betriebsstoffe an.

Nach einem Unfall in Wilnsdorf musste am Mittwochmorgen eine Autofahrerin in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Sie war aus Richtung Ortsmitte gekommen und wollte an der Einmündung nach Rinsdorf abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Laster. Es kam zum Zusammenstoß.

Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr ausrücken. Am Pkw entstand durch den Unfall Totalschaden.

