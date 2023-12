Wilnsdorf: Zwei Grundschulen müssen Kinder abweisen

Wilnsdorf An zwei Grundschulen können nicht alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden. Es gab „intensice Gespräche“ mit den Eltern.

Die Grundschulen in Niederdielfen und Wilgersdorf haben Anmeldungen von Lernanfängern abweisen müssen.

In Wilgersdorf waren 32 Kinder angemeldet, aufgenommen werden nun 29, womit die 1. Klasse die höchstzulässige Größe erreicht. In Niederdielfen waren 57 Anmeldungen angenommen. Aufgenommen werden nun 50 Kinder, die auf zwei Eingangsklassen verteilt werden.

Auswärtige Kinder wurden in Dielfen und Wilgersdorf abgewiesen, in Dielfen angemeldete Kinder - nach „intensiven Gesprächen mit den Eltern“, wie die Verwaltung mitteilt - auf die Grundschulen Rudersdorf und Wilnsdorf verwiesen. In Wilnsdorf werden nun drei Klassen mit je 22 Kindern gebildet, in Rudersdorf zwei Klassen mit je 21 Kindern. Aus der Gesamtzahl der Anmeldungen ergab sich die „Kommunale Klassenrichtzahl“ von rund acht Klassen. Wären in Wilnsdorf alle Anmeldungen an den gewünschten Grundschulen angenommen worden, hätten zehn Klassen gebildet werden müssen, für die es nicht genügend Lehrkräfte gegeben hätte.

