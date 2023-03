Schon Dienstag schneite es kräftig, was für Probleme auf den Straßen sorgte. Ab der Nacht zu Mittwoch werden wieder starke Schneefällen erwartet.

Meteo Siegerland Winter in Siegen: Jetzt kommt nochmal richtig viel Schnee

Siegerland. Der Winter geht in die nächste Runde und schaltet einen Gang hoch: Vor allem im Bergland viel Neuschnee – aber auch an der Sieg bleibt er liegen.

Die Temperatur fällt, Regen geht in Schneeregen und Schnee über: Carsten Beyer, Betreiber von Meteo Siegerland, warnt vor kräftigen Schneefällen im Kreisgebiet. Vor allem in Höhenlagen könnten bis Mittwochmorgen, 8. März, bis zu 15 Zentimeter Schnee fallen – örtlich auch noch mehr. Schon zu Dienstag waren in diesen Bereichen um die 10 Zentimeter Neuschnee gefallen.

In den Tälern sei auch vorübergehend mit Schnee inklusive Schneedecke zu rechnen – „bis dahin wahrscheinlich die höchste Schneehöhe im Winter 22/23 in den nächsten 36 Stunden im Kreisgebiet“, so Beyer am frühen Dienstagabend. Da es sich aber um eine Luftmassengrenze handle, besteht eine Rest-Möglichkeit, dass diese weiter nach Süden zieht als berechnet – „dann würden wir leer ausgehen“. Der Ausläufer des Sturmtiefs „Cornelis“ über Südskandinavien trennt Kaltluft im Norden von milderer Luft im Süden und sorgt für unbeständiges Wetter. Da sich der Tiefausläufer – besagte Luftmassengrenze – bis Donnerstagmittag mal nach Süden, mal nach Norden verlagert, ist die Vorhersage unsicher, erklärt der Experte.

Gefahr vor allem im Bergland: Astbruch, Glätte, Schneeverwehungen

Die aktuelle Vorhersage: Dienstagabend schneit es verbreitet und andauernd, auch in den Tälern. Im Bergland ist mit kräftigem Schneefall, Glätte und Verkehrsbehinderungen durch Neuschnee zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf 0 bis 2 Grad an der Sieg und bis -2 Grad im Bergland. Dort kann es auch zu Schneeverwehungen kommen. Im Übergangsbereich ist durch Nassschneefall Astbruch möglich. In der Nacht verbreitet Schneeregen und Schneefall mit entsprechender Glättegefahr, Tiefsttemperaturen bis -4 Grad im Bergland.

Mittwoch dichte Wolken, dabei neuer, teils kräftiger Schneefall, der auch liegen bleiben dürfte. Auch am Nachmittag noch winterlich, die Niederschläge ziehen dann aber ab und können in tieferen Lagen in Schneeregen oder Regen übergehen. Temperaturen zwischen -2 bis +2 Grad. Weiterhin Astbruchgefahr durch nassen, schweren Schnee.

