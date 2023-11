Am Wochenende ist Schnee auch im Flachland möglich, so Carsten Beyer, Meteo Siegerland

Siegen-Wittgenstein Der Winter könnte einen ersten Anlauf in Siegen-Wittgenstein versuchen, prognostiziert Meteo Siegerland - wenn das nicht die Nordsee verhindert.

„Die Wettermodelle springen langsam aber sicher auf nasskalt mit ersten Schneeflocken um“: Auch Carsten Beyer, Betreiber von Meteo Siegerland, kann noch nicht sicher sagen, wie winterlich es tatsächlich zum Wochenende werden soll, aber zumindest häufen sich die Hinweise. „Das ganze soll ab Freitag in einer nordwestlichen Strömung passieren und auch länger andauern“ – passend zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte.

Letztlich seien das aber alles noch Berechnungen, ordnet Beyer ein, und „oft ist es so, dass mild gewinnt“. Zudem sei bei nordwestlicher Strömung zu bedenken, dass die milde Nordsee („Nordseepampe“) den Wintereinbruch häufig abfedern kann.

Dienstag führt zunächst bis zum Abend eine Kaltfront von Norden her vorübergehend polare Kaltluft ins Kreisgebiet, besonders in der Nacht und Mittwochmorgen besteht daher Glättegefahr durch Überfrieren. Mittwoch folgt deutlich mildere Atlantikluft, dabei ist es wechselhaft und windig. Ab Freitag wird die mildere Luft dann wieder von Polarluft abgelöst. Es bleibt kühl, der erste nennenswerte Schneefall bis ins Flachland ist möglich, auch zum Wochenende. Oberhalb von 500 Metern ist die erste richtige Schneedecke wahrscheinlich, so Beyer: „Letztlich fehlt aber noch der Frost im Boden“, deshalb werde es eher matschig und in tieferen Regionen nasskalt.

