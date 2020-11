Der Real-Markt in Siegen gehört zu den 16 Supermärkten, an deren Erwerb die SB-Warenhauskette Globus interessiert ist. Das berichtet das Online-Verbraucherportal Chip 365 mit Verweis auf eine Auskunft, die die „Lebensmittelzeitung“ von Globus bekommen hat.

Die Metro hat ihre Real-Märkte im Februar an ein deutsch-russisches Konsortium verkauft. Die russische SCP Group und das Immobilienunternehmen x+bricks wollen etwa 70 der 270 Filialen selbst weiterführen. Am Kauf der anderen Standorte sind Edeka und Kaufland interessiert; Rewe soll ein Interesse als Mieter bekundet haben.

Listen liegen beim Bundeskartellamt

Die Interessenten haben Listen eingereicht, an welchen Standorten sie interessiert sind. Diese werden vom Bundeskartellamt geprüft. Bekannt geworden sind bisher die Listen von Edeka und Kaufland. Demnach interessiert Kaufland sich in NRW für zwölf, Edeka für drei Standorte. Globus, so „Chip 365“, wolle einen Schwerpunkt in NRW setzen. Überschneidungen mit den Übernahmeangeboten von Kaufland und Edeka gebe es nicht.

Die Globus-Gruppe hat ihren Sitz in St. Wendel im Saarland. Sie betreibt SB-Warenhäuser in Deutschland, Tschechien und Russland, außerdem eine Baumarktkette. In Deutschland betreibt Globus nach eigenen Angaben 47 Warenhäuser, 91 Baumärkte und sechs Elektrofachmärkte. Seine „Standortwünsche“ formuliert das Unternehmen auf einer Homepage: Verkaufsfläche von mindestens 6500 Quadratmetern, Lage in einem Mittel- oder Oberzentrum mit einem Einzugsbereich von mindestens 200.000 Einwohnern, gute Erreichbarkeit und Anbindung.

Im Siegerland gab es früher einen anderen „Globus“

Nicht zu verwechseln ist der mögliche neue Eigentümer des Real-Marktes an der Eiserfelder Straße mit den Betreibern der früheren Globus-Märkte an der Hagener Straße in Siegen, in Netphen und Freudenberg. Die heutige Becker-Immobilien GmbH in Kirchhundem hatte unter dem Dach der Kaiser-und-Kellermann-Gruppe insgesamt 38 Globus-Kaufhäuser betrieben. 2005 übernahm Rewe die Kaufhäuser, die an Kaufland (Siegen), Hit (Freudenberg) und Rewe-Petz (Netphen) weitergegeben wurden.

Der Standort an der Eiserfelder Straße, direkt neben der Metro und in Reichweite der Anschlüsse an HTS und A 45, hat seine Geschichte als „Wertkauf“ begonnen, der nach dem Erwerb durch die US-Supermarktkette als „Walmart“ umgeflaggt und schließlich durch Real übernommen wurde.

