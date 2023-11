Wochenende in Siegen: Date mit Madonna und Mia Julia

In der Turbinenhalle in Oberhausen wollten etwa 2500 Fans dabei sein, als Mia Julia auftrat. (Archivbild)

Beatrice Egli endlch in Siegen

Zweimal ist ihr Konzert abgesagt worden, nun ist es endlich so weit. Beatrice Egli gastiert in Siegen. Fans der Pop-Schlager-Ikone, wie sie Kenner der Szenen auch nennen, haben mitunter Glück und können noch eine Karte an der Abendkasse ergattern. Auf dem Programm steht nicht zuletzt „Volles Risiko“: Donnerstag, 16. November, 20 Uhr, Siegerlandhalle, Koblenzer Straße 151, Siegen.

FIFA zocken in Siegen, und zwar um Geld

Wie die Veranstalter des dritten Lyz-E-Sports-Cups mitteilen, ließen FIFA 22 und FIFA 23 die Controller im Lyz sprichwörtlich heiß laufen. Inzwischen allerdings haben sich die Wege von EA Sports und FIFA getrennt. Das neue Fußball-Online-Spiel heißt EA SPORTS FC. Das soll nun auch im Lyz gespielt werden. Insgesamt sind 600 Euro Preisgeld zu holen: Freitag, 17. November, 19 Uhr, Lyz, St.-Johann-Straße 18, Siegen.

Madonna schwebt in Köln ein

Es gibt Menschen, die halten sie – verhältnismäßig höflich ausgedrückt – für affektiert oder abgehoben. Wer jedoch wie ich ein Kind der 1980er und 1990er ist, für den mag Madonna zu den schillerndsten Persönlichkeiten der Zeitgeschichte gehören. Sie ist ja nicht umsonst die Queen of Pop. Und: So ganz verkehrt ist affektiert und abgehoben ja nun nicht: Donnerstag, 16. November, 20.30 Uhr, Lanxess Arena, Willy-Brandt-Platz 3, Köln.

Siegener Erinnerung an eine schöne Jugend

Wo wir gerade bei Jugend sind. Dog Eat Dog ist auch so eine Truppe, die noch immer beweist, dass meine Jugend eigentlich ganz geil gewesen ist. Nach Veröffentlichung des Studio-Albums All Boro Kings kannten sie mehr Menschen als bloß die üblichen Musik-Cracks. Und das Beste: Die Remixes für den Song No Fronts mischten Jam Master Jay und Run DMC. Noch Fragen? Sonntag, 19. November, 19.30 Uhr, Gebäude 9, Deutz-Mühlheimer Straße 127-129, Köln.

Weisheiten einer Echse in Kreuztal

Weisheiten einer Echse gefällig? Wir hätten da was. Michael Hatzius gastiert mit „Echsoterik“ und natürlich seiner Echse in Kreuztal. Und wir präsentieren den Auftritt. Wer Karten gewinnen will, kann hier sein Glück versuchen: Samstag, 18. November, 20 Uhr, Eichener Hamer, Am Parkplatz 2, Kreuztal-Eichen.

Quentin Tarantino auf Essener Bühne

„Wir werden hier still vor uns hinbluten, bis Joe Cabot seinen fetten Arsch durch die Tür schwingt!“ Erkannt? Richtig. Reservoir Dogs. Ein großes Stück Filmgeschichte, mit dem Regisseur Quentin Tarantino endgültig seinen Durchbruch schaffte. Die Bühnenfassung des brutalen Gangsterstücks kommt in Essen auf die Bühne: Donnerstag und Freitag, 16. und 17. November, 19.30 Uhr, Theater Essen-Süd, Germaniastraße 172, Essen.

Mia Julia wieder auf der Bühne

Die selbst ernannte Partykönigin Mia Julia ist unterwegs auf ihrer Schlechte-Manieren-Tour. Wer es bislang verpasst hat, sich das Spektakel anzusehen, hat am Wochenende Gelegenheit, das nachzuholen: Samstag, 18. November, 20 Uhr, Redbox am Sparkassen-Park, Mönchengladbach, alles weitere Wichtige gibt es hier.

