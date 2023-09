Wochenende in Siegen: Die Oberstadt mit Erzquell feiern

Siegen. Der Berg ruft – diesmal in Siegen. Das aber ist nicht die einzige Chance, ein angenehmes Wochenende zu verbringen. Es gibt noch jede Menge mehr.

Es gibt Menschen, die sagen, dieses Wochenende ist das letzte Sommerwochenende. Und dann gibt es welche, die behaupten, da kommt noch was. Egal. Wochenende ist Wochenende und unsere Tipps sind unsere Tipps. Viel Freude!

Hoch hinaus – in Siegen

Den Titel „steilste Einkaufsstraße Deutschlands“ hat sie schon, am Wochenende könnte „steilste Partymeile Deutschlands“ dazu kommen. Die Kölner Straße lockt mit „Der Berg ruft“ an die Talstation (Moanet/Dorfästhetik), die Mittelstation (Röstwelt) und die Bergalm (Frittenglück) sowie an die Bergstation(Erzi/Gusto Puro). Es gibt Musik, Getränke und Snacks und wer fleißig Stempel sammelt, kann sogar gewinnen: Samstag, 9. September, 16 Uhr, Kölner Straße, Siegen.

Time to wonder – diesmal in Köln

This is not the time to cry. In der Tat nicht. Nachdem sich Fury in the Slaughterhouse zwischenzeitlich aufgelöst und dann wieder zusammengerauft hatten, hat der geneigte Musikliebhaber spätestens jetzt Gelegenheit, sich ein Stück deutsche Rock-Geschichte zu sichern: Hope Open Air 2023, Sonntag, 10. September, 19 Uhr, Theater am Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, Köln-Deutz.

Jetzt wird gelöscht – Oberfischbacher feiern Feuerwehr

Oberfischbach verfügt seit 1923 über eine eigene Feuerwehreinheit. Nicht schlecht, oder? Gefeiert wird 100-Jähriges zwei Tage lang: Samstag und Sonntag, 9. September, (14 Uhr Übung bei der Firma Coiltec), ab 18 Uhr, Sonntag, 10. September, ab 11 Uhr, Feuerwehrgerätehaus Oberfischbacher Straße, Freudenberg-Oberfischbach.

Fury in the Slaughterhouse im Amphitheater Gelsenkirchen. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

In Kreuztal: Alles aus der Natur

Inzwischen ist der Bauern- und Naturmarkt in Kreuztal weit mehr als nur ein Geheimtipp. Wer Natur- und Biowaren sucht, wird sie finden: Sonntag, 10. September, 11 bis 18 Uhr, Roter Platz, Kreuztal.

Düsseldorfer Porno Punk

The John Porno Punk Explosion ist wieder im Düsseldorfer Pitcher zu erleben – in der X-mas-2.0-Version. Auf der Bühne stehen Dumm & Glücklich. Viel Spaß: Samstag, 9. September, ab 19 Uhr, Pitcher, Oberbilker Allee 29, Düsseldorf.

Wuffi, spritz! Ab ins Freibad

Der Hund muss baden? Ab ins Freibad. Der letzte Tag der Saison im Freibad des Familienbads Freier Grund ist haarigen Vierbeinern vorbehalten: Sonntag, 10. September, 10 bis 17 Uhr, Familienbad Freier Grund, Jung-Stilling-Straße 30, Neunkirchen.

Feiern in der Siegener Altstadt

Rund um Pfarrer-Ochse-Platz und in den Gassen der Altstadt wird gefeiert. Zudem gibt es jede Menge Angebote für Besucherinnen und Besucher, etwa eine Stadtmauerführung oder freien Eintritt ins Siegerlandmuseum oder das Haus Seel. Zu ersten Mal wartet von 12 bis 18 Uhr auf dem Kornmarkt ein Spiel- und Laufradparcours auf Familien mit Kindern: Sonntag, 10. September, Oberstadt Siegen, alles Weitere, auch zu Anfahrt und Parken findet sich hier.

