Wochenende in Siegen: Diesmal ist die Kirmes riesig

Siegen Die größte Kirmes im Westen erwartet rund eine Million Besucher. Möglicherweise sind jede Menge Menschen aus Siegen und Umland dabei.

Kirmes, Musik und St. Martin. Wer sich da nicht auf‘s Wochenende freut, ist selbst schuld, würde ich sagen. Hier sind unsere Tipps. Viel Spaß.

Mit Truck Stop durch ganz Europa

Wer wie ich die Sommerferien mit dem Lastwagen durch Europa gefahren ist – keine Angst, am Steuer saß nicht ich, sondern mein Opa – dürfte mit dem Œuvre solch großartiger Künstler wie Gunter Gabriel oder, noch besser, Truck Stop mehr als vertraut sein. Aus Opas Blaupunkt-Kassettenrekorder dudelte eigentlich nichts anderes. Nun feiert die laut eigenen Angaben erfolgreichste deutsche Country Band 50-Jähriges auf der Bühne. Hingehen: Freitag, 10. November, 20 Uhr, Halle 32, Steinmüllerallee 10, Gummersbach.

Konzertbummel in Siegen

Kultur Siegen und die Fritz-Busch-Musikschule kündigen für das Wochenende einen „Konzertbummel durch Siegens Oberstadt“ an. Vom Haus der Musik, das zugegebenermaßen nicht ganz in der Oberstadt liegt, bis zum Oberen Schloss zeigen 21 Solisten und Ensembles, was sie können. Zugesehen und zugehört werden kann in der Martinikirche, im Museum für Gegenwartskunst, in der St.-Marien-Kirche, in Haus Seel, im Rathaus am Kornmarkt sowie im Krönchen-Center, in der Nikolaikirche und im Siegerlandmuseum: Samstag, 11. November, ab 20 Uhr, Siegen.

St. Martin reitet wieder durch Siegen (Archivbild) Foto: WP

Ab auf die Soester Allerheiligenkirmes

Noch nicht genug von Zuckerwatte, Riesenrad und Autoscooter? Dann würde ich die Soester Allerheiligenkirmes empfehlen, die inzwischen 685. Auflage. Mehr als 300 Schausteller zeigen auf 50.000 Quadratmetern Fläche, was sie zu bieten haben, betonen die Veranstalter. Erwartet werden rund eine Million Besucherinnen und Besucher: Donnerstag bis Sonntag, 9. bis 12. November, Soest, alles Wichtige auch in Sachen Anfahrt und Parken gibt es hier.

Beautiful Noise in Siegen

Nahezu ausverkauft ist das Beautiful Noise Festival. Warum auch nicht? Schließlich verspricht das Line-Up Musik der Extraklasse. Auf der Bühne stehen Mia Morgan, Potochkine, Ductape und Velvet Vega: Samstag, 11. November, Einlass ab 19 Uhr, Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, Siegen-Weidenau, Tickets im Vorverkauf über Beautiful Noise.

St. Martin reitet durch Siegen

Sankt Martin ist wieder unterwegs – auch in Siegen und Kinder können wieder dabei sein, etwa auf dem Fischbacherberg: Freitag, 10. November, 17.30 Uhr, Ecke Schweriner und Breslauer Straße, Siegen.

