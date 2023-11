Freizeit Wochenende in Siegen: Erzquell, Musik und jede Menge Kohle

Siegen Noch nie von Ines Anioli gehört? Dann wird‘s aber Zeit. Das Wochenende bietet Gelegenheit, die Frau kennenzulernen.

Kalt. Knackig kalt. Aber Wochenende. Wir wünschen viel Spaß mit unseren besten Tipps.

Punk aus Kanada in Köln

Alles, was Punk hörens- und sehenswert macht, zeigen die Kanadier von Fucked Up auf ihrer Fall Tour. Hingehen! Donnerstag, 23. November, 20 Uhr, MTC, Zülpicher Straße 10, Köln.

Kreuztaler Strizel zu haben

Hartmanns Baumstriezel, nach altem Rezept aus Siebenbürgen in Kreuztal hergestellt, sind am Wochenende wieder zu haben. Wer nicht zugreift, ist selbst schuld: Samstag, 25. November, 9 bis 16 Uhr, Hofladen Irlenhof, Irlenweg 3, Kreuztal.

Metal und Erzquell

Auch nicht schlecht: Der Würgendorfer Metal-Stammtisch präsentiert seine Lärmkaschemme. Auf dem Programm stehen unter anderem Black Metal und Death Metal. Noch besser: Es gibt Erzquell: Samstag, 25. November, 20 Uhr, Sportheim, Burbach-Würgendorf.

So sieht es aus, das Original: Die Backstreet Boys in Oberhausen. (Archivbild) Foto: Tim Schulz / WAZ FotoPool

Nick Carter – oder doch nicht?

Als ich in der Schule war, hatte ich einen Freund, der aussah wie Nick Carter, der bekannteste der Backstreet Boys. Eigentlich ähnelte er eher Alfalfa, dem bekanntesten der kleinen Strolche. Aber das wollte – empathisch und mitfühlend wie wir damals waren – niemand sagen. Vielleicht frage ich ihn, ob er am Wochenende mit mir nach Bochum kommt. Dort treten zwar nicht die Backstreet Boys auf, aber Backstreets Back. Und die sind verdammt nach am Original, näher als die kleinen Strolche: Freitag, 24. November, 20 Uhr, Zeche Bochum, Prinz-Regent-Straße 50-60, Bochum.

Clubnight im Siegener Apollo

Es ist wieder Apollo-Clubnight angesagt. Wer sonst nicht viel mit Theater anfangen kann oder sich fragt, was mit dem alten Kino neben der Sparkasse los ist, sollte am Wochenende vielleicht mehr als einen Blick ins Apollo werfen. Nach der laut Veranstalter erfolgreichen Premiere im März dieses Jahres wartet nun Auflage Nummer zwei auf Feiernde: Samstag, 25. November, 21 Uhr, Apollo-Theater, Morleystraße 1, Siegen.

Komödiantin in Düsseldorf

Die Gründerin des Small Tits Club, Ines Anioli, als Multitalent zu bezeichnen, ist ebenso trivial wie auch kurz gegriffen. Die Frau ist Komödiantin, Unternehmerin, Podcasterin. Insbesondere ihr True-Crime-Podcast Weird Crimes mit Visa Vie ist der Knaller. Ach ja, und Hallen macht sie auch noch voll: Sonntag, 26. November, 20 Uhr, Mitsubishi Electric Halle, Siegburger Straße 15, Düsseldorf.

Weltkulturerbe in Essen

Ausflug zu einem echten Weltkulturerbe gefällig? Die Führung Kohlenwäsche mit Ausblick zeigt Besucherinnen und Besuchern im ehemals größten Gebäude der Zeche Zollverein, wie Kohle von übrigem Gestein getrennt wurde, nachdem das schwarze Gold aus der Grube geholt worden war: Donnerstag bis Sonntag, 23. bis 26. November, 11.30 bis 15.30 Uhr, Zeche Zollverein, Gelsenkirchener Straße 181, Essen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland