Wochenende in Siegen: Erzquell Party oder doch Freak Valley?

Siegen. Das Wochenende hat wieder jede Menge zu bieten: Party-Klassiker in Wilnsdorf, ein Hauch von Festival in Weidenau – und Kirmes nebenan.

Sind zwar bald Ferien, aber so ein Wochenende kommt doch immer gelegen, oder? Hier sind unsere Tipps. Viel Spaß!

Bier und Musik – auf der Erzquell Party

Erzquell Party Night ist wieder angesagt. Schon die Premiere zu Beginn des Jahres in Wilnsdorf war laut Veranstalterangaben ausverkauft, die Fortsetzung soll es wieder sein. Musik macht DJ Landy – mit Partyhits aus drei Jahrzehnten: Samstag, 30. September, 19 Uhr, Festhalle Wilnsdorf, Karten gibt es online hier.

Mehr Gemüse – mit System of a Down

Drei Dinge fallen mir zu Chop Suey ein: 1.) Ein schmackhaftes Gemüsegericht, das aus China kommen soll, dort aber weitgehend unbekannt ist. 2.) Der mit Abstand erfolgreichste Song der Metal-Band System of a Down. 3.) Der Name der wohl versiertesten System-of-a-Down-Tribute-Band. Und die kommt in die Region und spielt unter anderem – klar – Chop Suey: Sonntag, 1. Oktober, 18 Uhr, Pitcher, Oberbilker Allee 29, Düsseldorf.

Zuckerwatte und Karussell – Kirmes in Mudersbach

Wenden, Niederfischbach und dann? Kirmes in Mudersbach. Los geht es am Freitag um 17 Uhr, 20 Uhr tritt Unart auf. Weiter geht es am Samstag um 14 Uhr mit dem Fassanstich, ehe ab 20 Uhr Hörgerät und Philipp Bender auf der Bühne stehen. Der Sonntag steht im Zeichen des Schützenfestes, Montag ist Siegtaler-Landbier-Party angesagt, ehe am Dienstag Kirmestrubel im Mittelpunkt steht. Hingehen! Freitag, 29. September, bis Dienstag, 3. Oktober, Otto-Hellinghauen-Platz, Mudersbach.

Ein Klassiker: In Mudersbach ist wieder Kirmes angesagt. (Symbolbild) Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Auffe Schicht – diesmal in Essen

Doppelschicht schieben und vielleicht schmutzig werden? Im Ruhrmuseum gibt es eine Kombiführung durch die Kohlenwäsche. Absolut sehenswert: Freitag bis Sonntag, 29. September, bis 1. Oktober, jeweils 13 Uhr, Gelsenkirchener Straße 181, Essen.

Freak Valley im September?

Ein Knüller ist die Freaker’s Ball Party im Vortex, und zwar gleich im doppelten Sinne. Bevor die wirklich beste Musik aus den vergangenen Jahrzehnten gespielt wird, steht Cyborg Zero auf der Bühne laut eigenen Angaben Songwriter aus dem Jahr 2110. Auf der anderen Seite gibt es die Early Freak Tickets für das Freak Valley Festival 2024: Samstag, 30. September, Einlass ab 19 Uhr, Vortex Surfer Musik Club, Auf den Hütten 4, Siegen-Weidenau.

