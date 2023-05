Freizeit Wochenende in Siegen: Es geht nach draußen und in die Kneipe

Siegen. Hilchenbacher Sonne oder Siegener Seemannslieder? Oder doch „Nackt auf Tour“? Das Wochenende hat wieder Großartiges zu bieten.

Wie doch die Zeit vergeht. Schon wieder Wochenende – zumindest fast. Hier sind unsere besten Freizeittipps. Viel Spaß!

Ab in die Hilchenbacher Sonne

Jede Menge los auf der Hilchenbacher Gerichtswiese und an der Wilhelmsburg. Der Frühlingsmarkt eröffnet die sommerliche Veranstaltungssaison – möglicherweise bei sommerlichem Wetter: Sonntag, 14. Mai, 11 Uhr, Stadtmitte Hilchenbach.

Lust auf Hafenkneipe

Ab an die Küste heißt es mit dem Seemannschor der Marinekameradschaft Siegen. „Neues aus der Hafenkneipe“ schmettern die Seebären: Samstag, 13. Mai, 20 Uhr, Heimhof-Theater, Heimhofstraße 7a, Burbach-Würgendorf.

Ein Fall für Nirvana

Wen „Smells like Teen Spirit“ nicht an den Mief im Zimmer des eigenen pubertierenden Kindes erinnert, ist am Wochenende in Düsseldorf richtig. Nirvana IT, laut Veranstalterangaben eine der erfolgreichsten Tribute-Bands Italiens, bringt ihre Versionen von Nirvana-Stücken unters Volk: Samstag, 13. Mai, 19 Uhr, Pitcher, Oberbilker Allee 29, Düsseldorf.

Jede Menge Jenni – Jennifer Weist wieder unterwegs

Jennifer Weist ist die Stimme von Jennifer Rostock und nun als Yaenniver mit ihrem ersten Solo-Album „Nackt“ auf Tour. Scheint zwar alles ein bisschen viel Jenni und so zu sein, aber es lohnt sich in jedem Fall: Samstag, 13. Mai, Live Music Hall Köln, Ehrenfeldgürtel 127, Köln-Ehrenfeld.

Jennifer Weist – hier mit Jennifer Rostock unterwegs – ist auf Solo-Tour. (Archivbild) Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Neuer Blick auf Siegen

Die Stadt mit anderen Augen sehen. Warum nicht? Thomas Geiger, Tintin Patrone und Raul Walch haben sich für den Kunstverein Siegen mit dem öffentlichen Raum auseinandergesetzt und zeigen verschiedene Perspektiven auf Siegen, heißt es: Freitag, 12. Mai, 19 Uhr Ausstellungseröffnung von „Happiest Places“, Haus Seel, Kornmarkt 20, Siegen.

Beautiful Noise: Frauen auf der Bühne

Volle Frauenpower in Weidenau. Das Beautiful Noise Festival geht in eine neue Runde. Diesmal auf der Bühne Rosegarden Funeral Party, Gloria De Oliveira, Suir sowie VV & the Void. Wer gute Musik mag, sollte also unbedingt hingehen: Samstag, 13. Mai, Einlass 19 Uhr, Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, Siegen-Weidenau, Tickets für 18 Euro im Vorverkauf über Beautiful Noise Eventbrite.

