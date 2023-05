Wochenende in Siegen: Eulenspiegel ist zu – Meyer noch da

Am Wochenende in die Kneipe? (Symbolbild)

Siegen. Das kommende Wochenende könnte ein ganz Besonderes werden. Es gibt jede Menge Musik, und dann ist da ja noch dieses Festival.

So richtig auf Touren kommen will der Mai nicht, was das Wetter angeht. Mit unseren Freizeittipps lässt sich aber auch das prima aushalten. Viel Spaß!

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Immer nach oben

Klettern, und zwar auf die steile Tour ist in Siegen gleich zweifach drin. Und das für Familien – unabhängig vom Wetter. Das DAV-Kletterzentrum Siegerland, Effertsufer 105, öffnet am Samstag, 27. Mai, von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag, 28. Mai, von 10 bis 20 Uhr. In der Schlüsselstelle Jungs Boulderhalle und Café, Bismarckstraße 81 in Siegen-Weidenau, ist Klettern ebenfalls am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Mai, von 10 bis 23 Uhr möglich.

Das bleibt

Indie-Pop-Sängerin Ellie Dixon hat mit ihren 24 Jahren erheblich Bleibenderes geschaffen als andere das mit 44 Jahren könnten. Und das Beste: Sie ist auf ihrer Tour auch in der Region zu sehen und vor allem zu hören: Freitag, 26. Mai, 19.30 Uhr, Ehemaliges Heliosgelände, Vogelsanger Straße 200, Köln.

In Deckung

Obacht, Friendly Fire heißt es am Wochenende. Oliver Polak und Micky Beisenherz bieten ihre Show zum Podcast: Donnerstag, 25. Mai, 20 Uhr, Savoy-Theater, Graf-Adolf-Straße 47, Düsseldorf.

Das Festival Kultur Pur lockt wieder auf die Ginsberger Heide. (Archivbild) Foto: Hendrik Schulz / WP

Kultur Pur: Ab auf die Heide

Gut, gut, ich habe verstanden: Ein dickeres Ding als Kultur Pur 31 gibt es an diesem Wochenende nicht. Also hingehen, nichts verpassen und in jedem Fall genießen: Alles Wissenswerte zum Festival auf der Ginsberger Heide gibt es hier.

Jede Menge Musik im Siegener Meyer

Lust auf Musik und nette Gesichter? dann ist möglicherweise das Meyer eine gute Wahl. „Dies und Bass“ ist angesagt: Freitag, 26. Mai, 23 Uhr, Musikclub Meyer, Hindenburgstraße 7a, Siegen.

Die gute alte Zeit?

Eine Zeitreise in die Kindheit von 1890 bis 1960 unternimmt das Landwirtschaftsmuseum Hadem. Es zeigt Spielzeug, Schulutensilien und Möbel aus den sieben Jahrzehnten. Nicht nur für Großeltern mit Enkelkindern empfehlenswert: Samstag und Sonntag, 27. und 28. Mai, 14 bis 18 Uhr, Forsthaus Hohenroth, An der Eisenstraße, Netphen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland