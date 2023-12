Wochenende in Siegen: Freak Valley im eiskalten Winter

Siegen Ein wenig Festival-Sommer in der kalten Jahreszeit? Mit Blues und Stoner Rock eigentlich kein Problem. Hier sind unsere Wochenendtipps.

Vorfreude aufs Fest ist die schönste Freude. Warum auch nicht? Viel Spaß mit unseren Tipps.

Kreuztaler Weihnachtsdorf

Wenn ein Weihnachtsmarkt das Prädikat „Festlich“ verdient, dann sicher der Lichterglanz im Park. 104 Anbieter machen Dreslers Park in Kreuztal zu einem Weihnachtsdorf – ein ganzes Wochenende lang. Künstler, Kreative und Engagierte lassen auf ihre eigene Weise die Vorfreude auf Weihnachten noch ein wenig größer werden: Donnerstag, 7. Dezember, 16 bis 22 Uhr, Freitag, 8. Dezember, 15 bis 22 Uhr, Samstag, 9. Dezember, 12 bis 22 Uhr, Sonntag, 10. Dezember, 11 bis 19 Uhr, Dreslers Park, Kreuztal, alles Wichtige zum Markt, auch in Sachen Anfahrt und Parken findet sich hier.

Blues und Stoner in Siegen

Freunde, Sehnsucht nach Sommer? Vielleicht wärmt das Freak-Valley-X-mas-Fest ein wenig. Zwei Tage lang geht es rund, und zwar auf künstlerisch überaus hohem Niveau. Der Freitag ist mit Danny Bryant und Ellis Mano Band dem Blues vorbehalten. Am Samstag stehen die Stoner Mars Red Sky, The Machine, Gnome, Pendejo und Giöbia auf der Bühne. Hingehen! Freitag, 8. Dezember, Einlass 18 Uhr, Samstag, 9. Dezember, Einlass 16 Uhr, Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, Siegen-Weidenau, Tickets sind hier zu haben.

Köln: Kleine Clubs, kleine P...

Die 257ers gehen auf Mastourbation. Und dabei bleibt das Essener Duo konsequent. Die Songs aus dem Album Masturbation werden nämlich nur unter dem Motto „kleine Pimmel, kleine Clubs“ gespielt. Viel Freude! Freitag, 8. Dezember, Bootshaus, Auenweg 173, Köln.

Die 257ers beim Pfingst Open Air in Essen-Werden: Nun gastieren sie in Köln. (Archivbild) Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Siegen: Der Nikolaus ist schon wieder da?

Mitten in Siegen macht der Nikolaus Station. Zwar mit einigen Tagen Verspätung, aber was solls? Schön ist es trotzdem. Nach einer feierlichen Rorate-Messe in der St.-Marien-Kirche an der Löhrstraße eröffnet der Heilige den Nikolausmarkt unmittelbar vor dem Gotteshaus. „Zum gemütlichen Teil des Nikolausmarktes werden vorweihnachtliche Töne erklingen“, versprechen die Verantwortlichen: Samstag, 9. Dezember, 17.15 Uhr, St.-Marien-Kirche, Siegen.

In Köln: Gloria oder Greta

Cause she will offer you heart attacks: Von Mando Diaos „Gloria“ war ich derart fasziniert, dass der Name in der engeren Auswahl für mein erstes Kind landete. Jetzt ist es Greta geworden, die Skandinavier mag ich aber noch immer. Auf ihrer Boblikov‘s-Magical-World-Tour machen sie auch Station in der Region: Samstag, 9. Dezember, 20 Uhr, Palladium, Schanzenstraße 40, Köln.

Wurstbrot in Essen

Unterhaltsam und sprachlich überaus erfüllend wird es am Wochenende: „Tresenlesen – Endlich in Hengenbengen“ mit Jochen Malmsheimer und Frank Goosen ist angesagt. Vielleicht mit Wurstbrot: Donnerstag, 7. Dezember, 20 Uhr, Stratmanns Theater, Kennedyplatz 7, Essen.

Das vierte Reich

Serdar Somuncu gastiert mit „Seelenheil - Das vierte Reich“ in Bochum. Hingehen, denn allzu lange will der Künstler nicht mehr auf der Bühne stehen: Freitag, 8. Dezember, 19.30 Uhr, Schauspielhaus Bochum, Königsallee 15, Bochum.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland