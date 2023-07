Wochenende in Siegen: Freak Valley noch nicht ganz vorbei

Siegen. Bochum total lockt in die relative Ferne – Dorfcafé und Freak Valley refueled in die Nähe. Das Wochenende hat wieder jede Menge zu bieten.

Ausruhen? Nicht am Wochenende. Hier sind unsere Freizeittipps. Viel Spaß!

Feiern, feiern, feiern – in Bochum

Umsonst und draußen kennt man nicht zuletzt in Kreuztal. Im Ruhrgebiet allerdings knüppelt man damit ein ganzes Wochenende voll. Das Festival Bochum Total beginnt am Donnerstag. Auf der 1-Live-Bühne zum Beispiel steht ab 17 Uhr Alvaro Solers Bruder Greg Taro. Bis Sonntag wird gefeiert. Nicht übel: Der Veranstalter verteilt kostenlos Armbänder zum Test auf K.O.-Tropfen: Donnerstag bis Sonntag, 6. bis 9. Juli, Bochum, alle Informationen zu Programm, Anfahrt und Parken gibt es hier.

Einfahren – Bergbau im Siegerland

Neugierig auf die Bergbau-Tradition im Siegerland? Der Förderturm am Grimberg in Niederdielfen ist geöffnet. Inklusive Schachtgebäude, das über Erzabbau und Markscheidewesen informiert: Sonntag, 9. Juli, 14 bis 17 Uhr, Grimbergstraße, Wilnsdorf-Niederdielfen.

Freak Valley refueled

Die Rockfreaks geben ihre traditionsreiche Freak-Valley-Festival-Helferparty. Zwei Tage lang. Mit dabei sind Vibravoid und Moonwalks am Samstag sowie Temple Fang und Glasgow Coma Scale am Samstag: Freitag und Samstag, 7. und 8. Juli, Einlass jeweils ab 19 Uhr, Tickets kosten an der Abendkasse 18 Euro, für die Kombikarte werden 22 Euro fällig, Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, Siegen-Weidenau.

Ab ins Dorfcafé

Zufällig am heißen Wochenende in der Ecke Meiswinkel, Oberholzklau, Langenholdinghausen? Dann lohnt ein Stopp im Dorfcafé Langenholdinghausen. Einen Biergarten gibt’s auch: Sonntag, 9. Juli, 15 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Hollekusse, Am Altenberg 50, Siegen-Langenholdinghausen.

Beats im Siegener Meyer

Alte Schule ist im Meyer angesagt. Die DJ’s Maro und Alpenglut legen auf und versprechen die besten Beats aus den 1970er bis in die 2020er: Freitag, 7. Juli, 23 Uhr: Musikclub Meyer, Hindenburgstraße 7a, Siegen.

Das ist doch kein Zustand

Deichkind macht auf der Neues-Vom-Dauerzustand-Tour Station in der Gegend. Am Freitag, 7. Juli, 20.30 Uhr im Dortmunder Westfalenpark. Wer Rahmede und so meiden will, kann am Samstag, 8. Juli, 20 Uhr in die Frankfurter Festhalle fahren.

Into the Dungeon im alten Schloss

Rockin’ Friday und Heavy Saturday gibt es diesmal bei Into the Dungeon in Schloss Junkernhees. Freitag gehört die Bühne Mount Atlas, Protz, Bastardo und Chained. Am Samstag spielen Accuser, Fractured Insanity, Desdemonia, Hyems, Ivory Tower, Hornardo sowie Smorrah und Mortal Hatred: Freitag, 7. Juli, Einlass ab 18 Uhr, Samstag, 8. Juli, Einlass ab 12 Uhr, Schloss Junkernhees, Kreuztal.

