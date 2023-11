Siegen Noch keine Idee für ein Weihnachtsgeschenk. Vielleicht gibt es hier Inspiration: Fängt mit Flohmarkt an und hört mit unter der HTS auf.

Das erste Adventswochenende steht an. Da dürfen natürlich unsere besten Tipps nicht fehlen. Bitte schön und viel Freude!

Siegen: Alles, was das Trödler-Herz begehrt

Der Schnee rieselt, die Kälte knackt. Der letzte Flohmarkt in Geisweid für dieses Jahr könnte der stimmungsvollste werden. Und würde damit der mehr als 50 Jahre alten Veranstaltung einen weiteren Superlativ verleihen. Sämtliche Standplätze sind überdacht, der laufende Meter kostet 7,50 Euro. Zudem gibt es in der Umgebung mehr als genug Parkplätze, die im Übrigen auch unter der HTS Schutz vor Wind und Wetter finden. Also nichts wie hin, die nächste Chance bietet sich erst wieder im März: Samstag, 2. Dezember, 8 bis 14 Uhr, Unter der HTS, Stahlwerkstraße, Siegen-Geisweid.

Adventsmusik in Siegen

Momento romantico: Unterm Krönchen ist wieder Musik bei Kerzenschein angesagt. Das offene Adventssingen wird begleitet vom Blechbläserensemble pian e forte. „Besucher können die warm erleuchtete Kirche und die festliche Atmosphäre in den historischen Gemäuern genießen“, teilt die Kantorei Siegen mit: Samstag, 2. Dezember, 18 Uhr, Nikolaikirche, Krämergasse 2, Siegen.

Ameisen-Armee in Düsseldorf

Firestarter war mein erster und bislang einziger Kontakt mit The Prodigy. Und das eigentlich nur, weil Gene Simmons das Stück für sein Album Asshole coverte. Ich finde, da könnte noch mehr kommen. Am Wochenende zum Beispiel. Schließlich gastiert die Combo aus dem Vereinigten Königreich auf ihrer Army Of The Ants European Tour in der Region: Donnerstag, 30. November, 20 Uhr, Mitsubishi Electric Halle, Siegburger Straße 15, Düsseldorf.

Weihnachtsmarkt unweit der Krombacher

Der Crombacher Weihnachtsmarkt geht am ersten Adventswochenende in die 34. Runde. Der Erlös der gemeinnützigen Veranstaltung soll auf drei Projekte verteilt werden. Spenden bekommen die Initiative „BEN hilft - Stark machen gegen DIPG“, die sich um Kinder mit einer seltenen Tumorerkrankung kümmert, der Verein Invema in Kreuztal und das Josefshaus in Olpe: Samstag, 2. Dezember, 14 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, 11.30 Uhr, Krombachhalle, Herrenweise 6, Kreuztal-Krombach.

In Krombach ist am Wochenende wieder Weihnachtsmarkt. (Archivbild) Foto: Michael Kunz / Michael Kunz, Siegen

Große Kultur in Köln

Mehr Kultur gefällig? A Clockwork Orange ist ein hervorragender dystopischer Roman von Anthony Burgess und A Clockwork Orange ist ein hervorragender dystopischer Film von Stanley Kubrick. Ob das Theaterstück in derselben Liga spielt, zeigt sich am Wochenende: Samstag, 2. Dezember, 20 Uhr, Theater der Keller in der Tanzfaktur, Siegburger Straße 233w, Köln.

Dortmund: Wir brauchen dringend Geld

Wer noch immer dem Mumpitz von Kommunismus und Diktatur des Proletariats nachtrauert oder vielleicht gar froh ist, dass dieser Blödsinn weitgehend in der Versenkung verschwunden ist, kann sich „Das Kapital: Das Musical“ ansehen. Auch wenn es nur beiläufig um Karl Marx geht. Zum Inhalt: Das bekannteste Werk des Philosophen soll aufgeführt werden. Die Theatertruppe hat aber kein Geld – und versucht nun, welches aufzutreiben. Heraus kommt eine „ebenso unterhaltsame wie bitterböse Komödie über die Gesetze des entfesselten (Finanz-)Kapitalismus und die Frage danach, was eigentlich ‚Wert‘ ausmacht“, teilt das Theater Dortmund mit: Freitag, 1. Dezember, 19.30 Uhr, Schauspielhaus Dortmund, Theaterkarree 1-3, Dortmund.

