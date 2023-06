Wochenende in Siegen: Größter Flohmarkt und beste Musik

Gilt als der größte in der Gegend: der Flohmarkt in Geisweid. (Archivbild)

Siegen. Flohmarkt in Geisweid, Kinderfest in Weidenau und Peter Fox auf der Bühne: Fürs Wochenende ist alles angerichtet.

Das nächste Wochenende ist immer das schwerste. Oder wie geht dieser Fußball-Spruch? Wie dem auch sei, hier sind unsere Tipps für die schönsten Stunden. Ob allein oder mit Freunden und Familie. Viel Spaß!

Für die Kleinen geht es nach Weidenau

Wenn Kinder den Sommer feiern, wird es bunt, laut – und schön. Beim Kindersommerfest im Siegerlandcenter warten laut Veranstalterangaben tolle Attraktionen, riesige Hüpfburgen und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm: Samstag, 3. Juni, 11 bis 18 Uhr, für den Eintritt werden fünf Euro fällig, Siegerlandcenter, Hauptmarkt 1, Siegen-Weidenau.

Peter Fox: Schüttel deinen Speck

Peter Fox ist wieder da. Fast genau 15 Jahre nach „Stadtaffe“ gibt es mit „Love Songs“ endlich wieder ein Soloalbum. Und eine Tour. Der Auftritt in der Domstadt gilt eigentlich als ausverkauft, vielleicht gibt es trotzdem noch ein Kärtchen: Freitag, 2. Juni, 19.30 Uhr, Südbrücke, Alfred-Schütte-Allee 34, Köln.

Größter, bester, schönster Flohmarkt

Weiter geht es mit Superlativen – auch wenn meine Deutsch-LK-Lehrerin jetzt Stresspickel bekommen dürfte: Der überdachteste Flohmarkt in ganz Südwestfalen geht am Wochenende in eine neue Runde. Wer verkaufen will, sollte um 3.30 Uhr da sein, wer stöbern will, kann noch ein paar Stunden liegen bleiben. Und sich erst dann auf den Weg unter die HTS machen: Geisweider Flohmarkt, Samstag, 3. Juni, 7 bis 13 Uhr, Stahlwerkstraße, Siegen-Geisweid.

Peter Fox gastiert in Köln. (Archivbild) Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Versöhnliches – auch in Brandeburg?

„In Brandenburg, in Brandenburg/Ist wieder jemand gegen einen Baum gegurkt/Was soll man auch machen mit 17, 18 in Brandenburg?“ Erkannt? Richtig. Rainald Grebe. Wer das Bundesland um Berlin drumherum auch nicht leiden kann, Reinald Grebe und die Kapelle der Versöhnung gastieren in der Region: Sonntag, 4. Juni, 20 Uhr, Junkyard Open Air, Schlägelstraße 57, Dortmund.

Vortex: Das wird laut

Das Vortex in Weidenau ist am Wochenende wieder eine Adresse für gute Musik. In jedem Fall, wenn man Punkrock nicht abgeneigt ist. Antillectual, Borgzinner, Fubahema und We.Discover treten auf: Samstag, 3. Juni, Einlass 19 Uhr, Eintritt an der Abendkasse beträgt 18 Euro, Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, Siegen-Weidenau.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland