Wochenende in Siegen: Große Lust auf Wendener Kirmes

Siegen. Galaktisch gute Musik, ein wenig Zuckerwatte und jede Menge Gewinne. Das Wochenende wird sicher wieder ein spaßiges.

Es ist Sommer, es ist Wochenende, es ist Kirmes. Hier sind unsere Freizeittipps. Viel Spaß!

Gewinne, Gewinne, Gewinne – auf der Wendener Kirmes

Erste Kirmeserfahrung – Sie wissen schon, Zuckerwatte, Schokobananen und großes Speien nach dem Karussell – habe ich in Wenden gemacht. Am Wochenende ist es wieder soweit: Die Wendsche Kärmetze lockt laut Gemeindeangaben mit Krammarkt, Tierschau sowie jeder Menge Fahrgeschäfte und Losbuden: Samstag und Sonntag, 12. und 13. August, Tierschau ist am Dienstag, 15. August, ab 7.45 Uhr. Ortsmitte Wenden. Alles Wichtige, auch in Sachen Parken, gibt es hier.

Galaktisch gut – in Siegen

Gute Nachrichten für Freunde elektronischer Musik. Im Vortex ist wieder Kosmonautenklang angesagt. Mit dabei sind diesmal VValley, Itze und Mokult: Samstag, 12. August, Einlass ab 23 Uhr und nur nach Anmeldung mit Namen per E-Mail an kosmonautenklang@gmail.com, Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, Siegen-Weidenau.

African Postman: Burning Spear zu Gast in Dortmund

Zwei Grammys gewonnen, für weitere nominiert und sonst auch nicht allzu viel falsch gemacht. Burning Spear, der eigentlich Winston Rodney heißt, gilt als einer der bedeutendsten Reggae-Musiker – und ist mit The Burning Band zu Gast in der Region. Hingehen! Freitag, 11. August, 20 Uhr, Junkyard Open Air, Schlägelstraße 57, Dortmund.

Netphen feiert: 100 Jahre, 3 Tage

100-Jähriges feiert der Löschzug Netphen. Drei Tag lang: Freitag, 11. August, 17 Uhr Andacht, Großer Zapfenstreich, 22.30 Uhr; Samstag, 12. August, ab 10 Uhr Blaulichtmeile, ab 19 Uhr Livemusik mit Belexes; Sonntag, 13. August, 11 Uhr Frühschoppen, Feuerwehrgerätehaus Netphen.

Italienisches Klassikkonzert

Klassisches unter freiem Himmel ist immer eine gute Idee. Insbesondere wenn sich der Sommer entscheidet, doch mal zu tun, was gemeinhin von ihm erwartet wird. Das Kulturamt Kreuztal kündigt Italienische Sommernacht mit der Philharmonie Südwestfalen an: Samstag, 12. August, 20 Uhr, Dreslers Park, Kreuztal.

Villa Hügel in Essen

Historisches in Sachen Krupp bietet natürlich auch am Wochenende wieder die Villa Hügel. Das ist alles andere als langweilig: Donnerstag bis Freitag, 10. bis 13. August, 10 bis 18 Uhr, Hügel 15, Essen.

