Wochenende in Siegen: Hier sind die besten Freizeittipps

Elektronisches in Siegen

Kosmonautenklang ist angesagt. Der Siegener Klassiker in Sachen elektronischer Musik kommt diesmal mit Nico, dem Resident aus dem dee2, daher: Samstag, 25. März, 23 Uhr, Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, Siegen-Weidenau, Anmeldung an kosmonautenklang@gmail.com.

Truck Stop: Don’t stop!

50 Jahre unterwegs, 50 Jahre auf der Bühne. Truck Stop macht Station in Siegen. Die Country-Band präsentiert bekannte Hits und stellt das neue Album vor. Ein besonderer Country-Abend unter Freunden und mit musikalischen Überraschungsgästen, versprechen die Veranstalter: Donnerstag, 23. März, 20 Uhr Bismarckhalle, Bismarckstraße 47, Siegen-Weidenau.

Wieder unter Tage – diesmal in Bochum

Spannendes aus erster Hand gefällig? In einer Bergbauführung geht es mit ehemaligen Bergleuten auf Tour. Mitmachen! Freitag, 24. März, 14.30 Uhr, Deutsches Bergbaumuseum, Am Bergbaumuseum 28, Bochum, Anmeldung an service@bergbaumuseum.de.

Kinder werden kreativ

Im Kinderatelier lernen Grundschülerinnen und Grundschüler auf spielerische Art und Weise Kunstwerke kennen. Danach wird selbst gebastelt und gemalt: Samstag, 25. März, 11 bis 13 Uhr, Museum für Gegenwartskunst, Unteres Schloss 1, Siegen, Anmeldung unter 0271/4057710.

Zurück ins Leben – in Köln

Mit Eaten Back to Life hat alles begonnen, nun geht es am weiter, und zwar am Rhein. Cannibal Corpse gastiert in Köln. Nicht allein, sondern mit Dark Funeral, Ingested und Stormruler: Donnerstag, 23. März, 18.30 Uhr, Essigfabrik, Siegburger Straße 110, Köln-Deutz.

Heinz Becker ist zurück – in Kreuztal. (Archivbild) Foto: Heinz Kunkel / WAZ FotoPool

Klassisches mal anders

Das WDR-Sinfonieorchester widmet sich dem Komponisten György Ligeti. Seine Musik, heißt es, lasse staunen: Donnerstag, 23. März, 19 Uhr, Philharmonie, Bischofsgartenstraße 1, Köln.

Metaller Geballer in Siegen: Auf die Ohren

Diesmal heißt es beim Metaller Geballer „Voices from the Dark“. Mit dabei sind Crypts, Organic und Creeping Flesh: Samstag, 25. März, 20 Uhr, Lyz, St.-Johann-Straße 18, Siegen.

Heinz Becker is back – in Kreuztal

Gerd Dudenhöffer ist wieder da – mit „Déjà-vu 2“ und somit Höhepunkten aus 18 Programmen. Unbedingt hingehen: Sonntag, 26. März, 19 Uhr, Campus Buschhütten, Siegener Straße 152, Kreuztal-Buschhütten.

