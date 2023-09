Wochenende in Siegen: Ins Glück mit Sido, Cro und Mia Julia

Siegen. Noch immer locken Festivals nach draußen und zum Teil auch in die Clubs. In Freudenberg indes wartet viel Gebackenes. Das ist unser Wochenende.

Glück, Spaß und ein bisschen Zuckerwatte. Unser Rezept für ein gelungenes Wochenende ist so verblüffend einfach wie zuverlässig gut. Viel Freude!

Endorphine garantiert – auf größtem deutschen Musikfestival

Es gilt als das größte Musikfestival Deutschlands und jede Menge Endorphine liefern will es auch: Das Glücksgefühle Festival bringt am Wochenende Künstler wie Sido, Marteria, Cro, Felix Jaehn und Mia Julia auf die Bühnen. Das Versprechen der Veranstalter: Mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher sollen „auf einer Million Quadratmeter mit bis zu 30.000 Campern den Hockenheimring zum glücklichsten Ort der Welt machen“: Donnerstag, 14., bis Sonntag, 17. September, Hockenheimring, Am Motodrom 1, Hockenheim, alles Wichtige zu Programm, Anfahrt und Eintritt gibt es hier.

Gebackenes aus Freudenberg – und mehr

Na, hungrig? Ich bin mal kühn und versichere, dass das am Sonntag, 17 Uhr vorbei sein dürfte. Dann endet die Freudenberger Backes-Tour. Zuvor wird der von Schmacht Getriebene sechs Stunden Zeit gehabt haben, alle acht Freudenberger Backeser zu besuchen. Auf der Speisekarte stehen laut Veranstalter nicht zuletzt Erbsensuppe in Mausbach, zweites Frühstück in Alchen und Krustenbraten in Niederndorf. Guten Hunger: Sonntag, 17. September, 11 bis 17 Uhr, Freudenberg.

Die Sängerin Mia Julia gastiert am Wochenende am Hockenheimring. (Archivbild) Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Rakete

Karussell, Zuckerwatte, gebrannte Mandeln – in Hilchenbach ist Herbstkirmes angesagt. Diesmal mit dabei der „Taumler“ und die „Rocket“. Selbstverständlich fehlt auch das Riesenrad nicht. Kleiner Geheimtipp: Am Montag ist Familientag, dann gelten Ermäßigungen an allen Fahrgeschäften: Samstag, 16. bis Dienstag, 19. September, Stadtmitte Hilchenbach.

Hör doch auf mich: The Hives

I hate to say I told you so. Hättest eben gleich auf mich hören sollen – oder auf The Hives. Die schwedische Indie-Band hat Jahre nach ihrem letzten Album mit „The Death of Randy Fitzsimmons“ endlich wieder Neues vorgelegt und macht auf ihrer Tour Station in der Region: Samstag, 16. September, 20 Uhr, Schauspiel im Carlswerk, Schanzenstraße 6-20, Köln.

Gezeichnet – auch in Siegen

Achtung, Comic-Fans: Manga-Day ist auch in der Stadtbibliothek Siegen: Samstag, 16. September, 10 Uhr, Krönchen-Center, Siegen.

Die volle Packung Heavy Metal in Siegen

Über zwei Tage läuft im Vortex das Heavy Metal Fans Festival: Am Freitag auf der Bühne: Blind Illusion, Alitor und Quasaborn. Der Samstag gehört Ironflame, Cron und Scraper: Freitag und Donnerstag, 15. und 16. September, Einlass jeweils ab 19 Uhr, Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, Siegen-Weidenau.

