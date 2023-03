Am Wochenende in Deuz gefragt: Fotofreunde und Sternengucker. (Symbolbild)

Freizeit Wochenende in Siegen: Jede Menge Spaß mit den besten Tipps

Siegen. Ein Blick in die Sterne oder zurück auf ein geteiltes Deutschland? Das Wochenende verspricht wieder Hochkarätiges.

Weltklasse, Ausgezeichnetes, Witziges – unter anderem in Siegen. Es ist Zeit für’s Wochenende. Hier sind unsere gesammelten Tipps.

Jazz vom Feinsten in Siegen

Schon wieder Weltklasse im Jazzclub Oase: Ernie Watts aus den USA ist zweifacher Grammy-Gewinner und gilt als einer der kreativsten Saxofonisten. In Siegen ist er mit seinem European Quartet – Christof Sänger (Piano), Rudi Engel (Bass), Heinrich Köbberling (Drums) – zu Gast: Freitag, 17. März, 20 Uhr, Lyz, St.-Johann-Straße 18, Siegen.

Im Westen nichts Neues: Mehr als oscarverdächtig

Vier Goldjungs für einen Film aus Deutschland. Wer „Im Westen nichts Neues“ noch nicht gesehen hat, sollte das dringend nachholen, und zwar am Freitag, 17. März, 20 Uhr, Viktoria Filmtheater, Bernhard-Weiss-Platz 6, Hilchenbach-Dahlbruch.

David Hasselhoff: Tear down this wall!

Der Mann hat die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht – glaubt zumindest er selbst – und Standards in Sachen Bademode gesetzt. Am Wochenende kommt David Hasselhoff nach NRW. Party Your Hasselhoff. Sonntag, 19. März, 20 Uhr, Mitsubishi Electric Halle, Siegburger Straße 15, Düsseldorf.

Wieder Neues

Fotograf Laurenz Berges zeigt „Halten und Schwinden“ in Siegen. Warum nicht zur Eröffnung? Freitag, 17. März, 19 Uhr, Museum für Gegenwartskunst, Unteres Schloss 1, Siegen.

Trockene Angelegenheit mit Jürgen von der Lippe

Sex ist wie Mehl, sagt Jürgen von der Lippe. Was der Komödiant damit meinen mag, erläutert er witzigerweise im Ruhrgebiet: Sonntag, 19. März, 20 Uhr, Zeche Zollverein, Gelsenkirchener Straße 181, Essen.

Luisa Neubauer auf Lesereise

„Gegen die Ohnmacht“ lautet der Titel des Buches, das Luisa Neubauer gemeinsam mit ihrer Großmutter Dagmar Reemstma geschrieben hat. Nun ist die Klimaaktivistin auf Lesereise: Sonntag, 19. September, 20 Uhr, Gloria Theater, Apostelnstraße 11, Köln.

Sternenspuren selbst gemacht

Adressaten des Workshops der Deuzer Qulturwerkstatt sind Fotofreunde und Sternengucker, so die Macher. Auf dem Programm stehen Sternenspuren, die mit der eigenen Kamera gemacht werden können: Samstag, 18. März, 20 Uhr, qulturwerkstatt.de.

