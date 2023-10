Wochenende in Siegen: Kneipentour durch Erzi und Verstärker

Siegen. Wird es draußen ungemütlich, ist eigentlich die Kneipe der richtige Ort für Entspannung – oder der Hilchenbacher Mondscheinmarkt.

Kalt, oder? Wochenende ist trotzdem. Also Zeit für jede Menge Spaß. Hier sind unsere Tipps.

Autsch – mit AC/DC

Ballbreakers. Klingt schmerzhaft. Macht aber gute Musik. Die Band hat sich auf das Covern von AC/DC-Songs spezialisiert. Genau das richtige für Menschen meines Alters: Freitag, 20. Oktober, 19 Uhr, Pitcher, Oberbilker Allee 29, Düsseldorf.

Rein in die Kneipe – mitten in Siegen

Live Music Hopping ist zum inzwischen achten Mal in der Siegener Unter- und Oberstadt angesagt. Das Kneipenfestival mit jeder Menge Live-Musik lockt unter anderem ins Erzi, Schabernack Kneipensport, Onkel Toms Hütte, Verstärker oder Früh bis spät. Im Frickes beispielsweise legt DJ Frida K auf, im Jiggers zeigt das Duo Spontane, was die Musik der 1960er Jahre nicht nur für Opa empfehlenswert macht: Samstag, 21. Oktober, ab 19 Uhr, Siegen, Ausführliches zu Programm und Locations gibt es hier.

Schöne Menschen statt schöne Audis

Die Tatsache, dass im Audi-Zentrum Siegen am Wochenende weniger schöne Autos als vielmehr schöne Menschen im Mittelpunkt stehen, macht den Showroom an der Leimbachstraße keinesfalls weniger ansehnlich – im Gegenteil. Die Audi Club Night will mit Musik und Ambiente punkten. In den ersten beiden Partynächten ist ihr das ausgesprochen gut gelungen. Hingehen: Samstag, 21. Oktober, ab 20 Uhr, Audi-Zentrum Siegen, Leimbachstraße 165, Siegen.

Momento romantico in Hilchenbach

Lust auf ein wenig Romantik? Der Hilchenbacher Mondscheinmarkt sowie der Markt der schönen Dinge bieten nach Veranstalterangaben unter anderem Kunsthandwerk sowie Kindertheater, Schminken und Ballons, aber vor allem Licht und hübsch beleuchtete Fassaden: Samstag, 21. Oktober, 17 bis 23 Uhr, Sonntag, 22. Oktober, 11 bis 17 Uhr, Marktplatz Hilchenbach.

Der Mondscheinmarkt in Hilchenbach verspricht auch 2023 wieder eine ganz besondere Atmosphäre in der Stadtmitte. Foto: Stadt Hilchenbach

Sexpannen und die Liebe zu Benzingeruch

Busenfreundin ist laut Angaben von Macherin Ricarda Hofmann der „reichweitenstärkste LGBTIQ-Podcast für Frauen“. Mit Schauspielerin Maike Johanna Reuter ist sie auf We-Love-Your-Mom-Live-Podcast-Tour – und redet unter anderem über Sexpannen oder die Liebe zu Benzingeruch: Samstag, 21. Oktober, 20 Uhr, Weststadthalle, Thea-Leymann-Straße 23, Essen.

Heul doch!

„Bis einer heult“, ist der Titel der ersten Siegener Comedy Competition. Gäste sind Simon Slomma, Coremy und Jan Schmidt: Donnerstag, 19. Oktober, Einlass ab 19 Uhr, Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, Siegen-Weidenau.

