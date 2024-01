Freizeit Wochenende in Siegen: Koks und schlimmer Crash auf der Allee

Siegen Es gastiert ein Großer seines Fachs in Siegen – und hat eine besondere Geschichte mitgebracht. Das ist aber noch nicht alles.

Brandenburg oder Siegen?

„In Brandenburg, in Brandenburg ist wieder jemand voll in die Allee gegurkt.“ Na, erkannt? Richtig. Reinald Grebe. Der Künstler steht mit seinem inzwischen sechsten Solo auf der Bühne. Und widmet sich Gottfried A. Bürgers „Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Landen – Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen“. Hingehen dürfte sich lohnen: Samstag, 6. Januar, 19.30 Uhr, Apollo-Theater, Morleystraße 1, Siegen.

Grubengold in Essen

Von Kohle, Koks und harter Arbeit erzählen überaus sehenswerte Führungen durch eine echte Kokerei. Jetzt, wo Rekordmengen an Strom aus Wind uns Sonnenenergie gewonnen werden und nicht mehr aus Grubengold, vielleicht eine nette Option fürs Wochenende: Donnerstag, 4., bis Sonntag, 7. Januar, 14.30 bis 16.30 Uhr, zudem am Samstag und Sonntag auch von 11.30 bis 13.30 Uhr, Zeche Zollverein, Gelsenkirchener Straße 181, Essen.

Beschissen und vorbei

Das Jahr 2023 war derart beschissen, findet der eine oder andere, dass 2024 nur besser werden kann, meinen die Verantwortlichen im Meyer und heißen das neue Jahr willkommen: Samstag, 6. Januar, 23 Uhr, Musikclub Meyer, Europastraße 7a, Siegen.

Lucha Libre für Liebhaber

Mit Krawall ins neue Jahr: The Rock ‘n‘ Roll Wrestling Bash ist wieder angesagt. Die überaus interessante Mischung aus Lucha Libre und Heavy Metal gibt es seit 20 Jahren. Die Macher bezeichnen sie selbst als M.O.A.T.S.: Mother Of All Trash Shows: Samstag, 6. Januar, 20 Uhr, FZW - Freizeitzentrum West, Ritterstraße 20, Dortmund.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland